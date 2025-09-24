ETV Bharat / sports

ആഷസ് പരമ്പരക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് നയിക്കും, ഹാരി ബ്രൂക്ക് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍

ആഷസ് പരമ്പര 2025 നവംബർ 13 മുതൽ 2026 ജനുവരി 8 വരെ നടക്കും.

File Photo: Ben Stokes
File Photo: Ben Stokes (England Cricket)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വംബറിൽ തുടങ്ങുന്ന ആഷസ് പരമ്പരക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ്, ഷോയിബ് ബഷീർ, മാർക്ക് വുഡ് എന്നിവർ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഹാരി ബ്രുക്ക് ചുമതലയേൽക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ആഷസ് പരമ്പര 2025 നവംബർ 13 മുതൽ 2026 ജനുവരി 8 വരെ നടക്കും.

ഓവലിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിനിടെ തോളിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ക്രിസ് വോക്‌സിനെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോക്‌സ് കളിക്കും. ഇടത് കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ച വുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിന്‍റെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിന് കരുത്ത് പകരും. അതേസമയം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള വിജയകരമായ തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം ആർച്ചർ ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒല്ലി പോപ്പിന് പകരം ഹാരി ബ്രൂക്ക് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകും. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ വിരലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഷോയിബ് ബഷീർ ടീമിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. മാത്യു പോട്ട്‌സ്, വിൽ ജാക്‌സ് എന്നിവരെയും 16 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ഡിസംബറിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് പോട്ട് അവസാനമായി ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചത്. ഈ സീസണിലെ കൗണ്ടി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആ സീസണിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 28 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം വീഴ്ത്തി. മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് ജാക്വസ് 136 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ജോ റൂട്ട്, സാക്ക് ക്രാളി, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, പോപ്പ് തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാരും ടീമിലുണ്ട്. ജാമി സ്‌മിത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പ്രവർത്തിക്കും. ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിൽ ബ്രൈഡൺ കാർസെ, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ജോഷ് ടോങ്, വുഡ്, പോട്ട്സ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടും. ബഷീറാണ് പ്രധാന സ്‌പിന്നർ. റൂട്ട്, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജാക്വസ് എന്നിവർ അധിക സ്‌പിന്‍ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകും. അതേസമയം മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളും ഒരു ഏകദിന മത്സരവും കളിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെയും ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ നവംബർ 1 വരെ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ വൈറ്റ്-ബോൾ ടീമുകളെ ബ്രൂക്ക് നയിക്കും.

ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം:

ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ഷോയിബ് ബഷീർ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ഹാരി ബ്രൂക്ക് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ബ്രൈഡൺ കാർസ്, സാക്ക് ക്രാളി, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, വിൽ ജാക്സ്, ഒല്ലി പോപ്പ്, മാത്യു പോട്ട്സ്, ജോ റൂട്ട്, ജാമി സ്മിത്ത്, ജോഷ് ടോങ്, മാർക്ക് വുഡ്.

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിന ടീം:

ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), റെഹാൻ അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സണ്ണി ബേക്കർ, ടോം ബാന്റൺ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോസ് ബട്‌ലർ, ബ്രൈഡൻ കാർസെ, സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ആദിൽ റാഷിദ്, ജോ റൂട്ട്, ജാമി സ്മിത്ത്, ലൂക്ക് വുഡ്.

ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20ഐ ടീം:

ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), റെഹാൻ അഹമ്മദ്, സണ്ണി ബേക്കർ, ടോം ബാന്റൺ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ, ബ്രൈഡൻ കാർസ്, ജോർദാൻ കോക്സ്, സാക്ക് ക്രാളി, സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ആദിൽ റാഷിദ്, ഫിൽ സാൾട്ട്, ലൂക്ക് വുഡ്.

  1. Also Read:ഒമാൻ പര്യടനം; കേരളത്തിന് നിരാശ, ഒമാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഇലവനോട് 40 റണ്‍സിന് തോറ്റു
  2. Also Read:30 വർഷമായി ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ബാലൺ ഡി ഓർ താരമില്ല, കാരണമറിയാം; പുതിയ തലമുറ സ്വന്തമാക്കുമോ..?

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHES SQUAD 2025BEN STOKES TEST CAPTAINASHES 2025ആഷസ് പരമ്പര 2025ENGLAND ASHES SQUAD ANNOUNCED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.