ETV Bharat / sports

ഓവൽ ടെസ്റ്റ് ത്രില്ലറിലേക്ക്..! അഞ്ചാം ദിനം ജയിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 4 വിക്കറ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിന് 35 റൺസും വേണം - IND VS ENG 5TH TEST

England need 35 runs and India four wickets to win on the final day of the fifth Test at The Oval ( BCCI/x )