വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് തോല്‍വി; ജയത്തോടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പട

ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയെ പിന്തള്ളി.

England beat Bangladesh in womens world cup
England beat Bangladesh in womens world cup (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 11:34 AM IST

നിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് ദയനീയ തോല്‍വി. ഗുവാഹത്തി, ബര്‍സപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ നാല് വിക്കറ്റിന് ഇംഗ്ലണ്ട് വീഴ്‌ത്തുകയായിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് 49.4 ഓവറില്‍ 178ന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 46.1 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ശോഭന മൊസ്‌താരി (60), റബേയ ഖാന്‍ (43), ഷര്‍മിന്‍ അക്തര്‍ (30) എന്നിവര്‍ ബംഗ്ലാദശിന് വേണ്ടി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ 79 റണ്‍സ് നേടിയ ഹീതര്‍ നൈറ്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

കുറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഡിഫൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആമി ജോൺസിനെ (3 പന്തിൽ 1) ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഇൻ-സ്വിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് മറുഫ അക്തര്‍ സ്റ്റമ്പിന് മുന്നിൽ കുടുക്കി. രണ്ടാം ഓവറിൽ ഹീതർ നൈറ്റിനേയും താരം വീഴ്‌ത്തി. നതാലി സ്‌കിവര്‍ ബ്രണ്ട് (32) - നൈറ്റ് സഖ്യം 40 റണ്‍സ് കൂട്ടിചേര്‍ത്തിരുന്നു. പിന്നാലെ സോഫിയ ഡങ്ക്‌ലിയെ (0) ഫഹിമ ഖതുന്‍ മടക്കിയയച്ചു. എമ്മാ ലാമ്പ് (1) ഉം നിരാശപ്പെടുത്തി. ശേഷം ആലീസ് ക്യാപ്‌സി (20) - നൈറ്റ് സഖ്യം 25 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്തു. ഇംഗ്ലണ്ട് 29.3 ഓവറിൽ 103/6 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ക്യാപ്‌സിയെ മടക്കാന്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് സാധിച്ചെങ്കിലും ഷാർലറ്റ് ഡീനിനെ (പുറത്താവാതെ 27) കൂട്ടുപിടിച്ച് നൈറ്റ് ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഖതുന്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ബംഗ്ലാദേശ് 178 റൺസിനാണ് പുറത്തായത്. ശോഭന മൊസ്‌താരിയുടെ 60 റൺസ് (108) എന്ന മികച്ച ഇന്നിംഗ്‌സിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, റബേയ ഖാന്‍റെ (27 പന്തിൽ 43*) മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ 170 റൺസ് മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചത്. റുബ്യ ഹൈദര്‍ (4), നിഗര്‍ സുല്‍ത്താന (0), റിതു മോനി (5), ഫഹിമ ഖതുന്‍ (7), നഹിദ അക്തര്‍ (1), മറൂഫ അക്തര്‍ (0), ഷന്‍ജിത അക്തര്‍ (1) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റൊരു താരങ്ങള്‍.

ഇംഗ്ലണ്ടിനായി വേണ്ടി സോഫി എക്ലെസ്‌റ്റോണ്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ആലീസ് കാപ്‌സി (2/31), ഷാർലറ്റ് ഡീൻ (2/28), ലിൻസി സ്മിത്ത് (9.4 ഓവറിൽ 2/33) എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. അതേസമയം, വിജയത്തോടെ, രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് +1.757 നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഉള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയെ പിന്തള്ളി. അത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്‍റുമായി ബംഗ്ലാദേശ് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

മത്സരത്തിലെ ചില റെക്കോർഡുകൾ

ഏകദിനത്തിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ താരങ്ങളുടെ റൺസ്

  • 5992 - ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്സ്
  • 4562 - ടാമി ബ്യൂമോണ്ട്
  • 4124 - നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട്
  • 4116 - ഹീതർ നൈറ്റ്
  • 4101 - ക്ലെയർ ടെയ്‌ലർ

കൂടുതൽ ഏകദിന വിക്കറ്റുകൾ

  • 170 - കാതറിൻ സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട്
  • 136 - ജെന്നി ഗൺ
  • 130 - സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ
  • 129 - ലോറ മാർഷ്
  • 106 - അന്യ ഷ്രുബ്‌സോൾ
വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ്ENG W VS BAN WENGLAND WOMEN VS BANGLADESH WOMENHEATHER KNIGHT FIFTYWOMENS WORLD CUP 2025

