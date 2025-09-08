ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം..! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 342 റൺസിന് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്
ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി.
Published : September 8, 2025 at 3:30 PM IST
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്. സതാംപ്ടണിൽ നടന്ന ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 342 റൺസിന്റെ വൻ സ്കോറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 50 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 414 റൺസ് നേടിയപ്പോള് മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പ്രോട്ടീസ് 20.5 ഓവറിൽ വെറും 72 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ഈ ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് 13.4 ഓവറിൽ തന്നെ 100 റൺസ് തികച്ചിരുന്നു. ജാമി സ്മിത്ത് 48 പന്തിൽ നിന്ന് 62 റൺസും ബെൻ ഡക്കറ്റ് 31 റൺസും നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ജോ റൂട്ടും ജേക്കബ് ബെഥേലും ചേർന്ന് 182 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതോടെ കളി മാറുകയായിരുന്നു. 21കാരനായ ബെഥേൽ തന്റെ കന്നി അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറി നേടി. 82 പന്തിൽ നിന്ന് 110 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. ഏകദിനത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരനായി. അവസാന ഓവറിൽ ജോസ് ബട്ലർ 32 പന്തിൽ നിന്ന് 62 റൺസ് നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 414 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു.
ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ ടെംബ ബാവുമയ്ക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിജയലക്ഷ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തകർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പേസ് ജോഡികളായ ജോഫ്ര ആർച്ചറും ബ്രൈഡൺ കാർസും ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ടോപ്പ് ഓർഡറിനെ തകർക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പവർ പ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 6 വിക്കറ്റിന് 24 എന്ന നിലയിൽ തകർന്നിരുന്നു. കോർബിൻ ബോഷും കേശവ് മഹാരാജും ചേർന്ന് 20 റൺസ് നേടിയതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഏക ചെറുത്തുനിൽപ്പ്.
🏴 VICTORY by 342 runs! 🦁— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2025
The biggest ever winning margin in Men's ODI cricket! 🙌 pic.twitter.com/hJ2eqEZJZT
ഇന്ത്യയുടെ മുൻ റെക്കോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നു
2023-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീലങ്കയെ 317 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ഏകദിന വിജയമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 390/5 റൺസ് നേടിയപ്പോള് ശ്രീലങ്ക 73 റൺസിന് വീഴുകയായിരുന്നു. വിരാട് കോലി 166 റൺസും ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 116 റൺസും നേടി തിളങ്ങി. സിറാജ് നാല് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.
ഏകദിനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോര്
ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നേടിയ 83 റൺസായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ. 1993 ൽ സിഡ്നിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നേടിയ 69 റൺസാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉയർന്ന ഏകദിന സ്കോർ
മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ, 2006 ൽ ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്നിൽ നേടിയ 399 റൺസിന്റെ മുൻ റെക്കോർഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററായി ബെഥേൽ.ടീം റെക്കോർഡുകൾക്കൊപ്പം, ജേക്കബ് ബെഥേൽ ഒരു വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡും സ്ഥാപിച്ചു. ഡേവിഡ് ഗോവറിനുശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്ററായി മാറി താരം. ബെഥേൽ 21 വയസ്സും 319 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോള് സെഞ്ച്വറി നേടി. ഗോവർ 21 വയസ്സും 55 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് സെഞ്ച്വറി നേടിയത്.