മാഞ്ചസ്റ്ററില് റെക്കോഡുകളുടെ പൂരം; സാള്ട്ട്- ബട്ലര് വെടിക്കെട്ടില് ടി20യില് സ്കോർ 300 കടത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 146 റൺസിൻ്റെ തോല്വി
പന്തെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ബോളര്മാര് അടിവാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. നാലോവറിൽ 70 റൺസാണ് വഴങ്ങിയ റബാഡയാണ് കൂടുതല് പ്രഹരമേറ്റ് വാങ്ങിയത്.
Published : September 13, 2025 at 2:55 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഓൾഡ്ട്രാഫോഡിൽ ഫില് സാള്ട്ടും ജോസ് ബട്ലറും നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 146 റണ്സിൻ്റെ കൂറ്റന് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്. ടി20 ക്രിക്കറ്റില് റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കാവട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ തോല്വിയും.
മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് പന്തെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ബോളര്മാര് അടിവാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. ഇതോടെ നിശ്ചിത 20 ഓവറില് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 304 റണ്സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ബട്ലര്-സാള്ട്ട് വെടിക്കെട്ട്
ഐസിസിയുടെ ഫുള് മെമ്പറായ ഒരു ടീം ഇതാദ്യമായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യില് 300 റണ്സ് കടക്കുന്നത്. 2024-ൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ നേടിയ 297 റൺസായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഉയര്ന്ന സ്കോര്. തുടക്കം മുതല് ആക്രമിച്ച സാള്ട്ടിന് ബട്ലര് പിന്തുണ നല്കിയതോടെ ആതിഥേയരുടെ സ്കോര്ബോര്ഡ് അതിവേഗം ചലിച്ചു.
The moment we passed 3️⃣0️⃣0️⃣ runs!🙌— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Ridiculous performance 👏 pic.twitter.com/J16JyK4ebe
7.5 ഓവര് നീണ്ട ആദ്യ വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടില് ഇരുവരും 126 റണ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോര് ബോര്ഡില് ചേര്ത്തത്. 30 പന്തില് 83 റണ്സടിച്ച ബട്ലറെ വീഴ്ത്തിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത്. ഏഴ് സിക്സറുകളും എട്ട് ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ബട്ട്ലറുടെ ഇന്നിങ്സ്. ബട്ലര് മടങ്ങിയെങ്കിലും അടി തുടര്ന്ന സാള്ട്ട് പ്രോട്ടീസ് ബോളര്മാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലി.
വെറും 39 പന്തിൽ താരം തൻ്റെ നാലാം ടി20 സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തി. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്ററുടെ ഏറ്റവും വേഗതയേറി സെഞ്ചുറിയാണിത്. ഇതിനിടെ ജേക്കബ് ബെതേൽ (26) മടങ്ങിയെങ്കിലും ആക്രമണം തുടര്ന്ന സാള്ട്ട് 60 പന്തില് പുറത്താവാതെ 141 റണ്സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 15 ഫോറുകളും എട്ട് സിക്സറുകളും ഉള്പ്പെടുന്നതായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് (21 പന്തില് 41*) റൺസും നേടി.
Sublime Salt 🙌 Brutal Buttler 🏏— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Three Lions hammer THREE-HUNDRED!
Full 2nd IT20 highlights 👇
തല്ലിന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ...
കാഗിസോ റബാഡയാണ് പ്രോട്ടീസ് നിരയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് വഴങ്ങിയത്. നാലോവറിൽ 70 റൺസാണ് റബാഡ വിട്ടുകൊടുത്തത്. ഒരുവിക്കറ്റ് പോലും താരത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. മാർക്കോ ജാൻസെൻ നാലോവറിൽ 60, ലിസാഡ് വില്യംസ് മൂന്നോവറിൽ 62, ജോൺ ഫോർചുവിൻ നാലോവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 52, ക്വേന മഫാക്ക നാലോവറിൽ 41, എയ്ഡന് മാർക്രം ഓരോവറിൽ 19 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുബോളര്മാര് വഴങ്ങിയ റണ്സ്.
ALSO READ: ഇന്ത്യന് ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രോഹിത്തിന് സ്ഥാനമില്ല; കാരണമിതെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ പ്രോട്ടീസ് കൂറ്റന് ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില് അതിവേഗം തന്നെ കാലിടറി വീണു. 16.1 ഓവറിൽ 158 റൺസിമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓള്ഔട്ടായത്. 20 പന്തിൽ 41 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന് എയ്ഡന് മാർക്രമാണ് ടോപ് സ്കോറർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഫ്ര ആർച്ചർ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി.