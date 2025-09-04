ഓണ്ലൈന് ബെറ്റിങ് ആപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരം ശിഖര് ധവാനെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 1xBetന് പ്രചാരണം നല്കിയെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടര്ന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇഡി ധവാന് സമന്സ് അയച്ചത്പ്ര. പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ അന്വേഷണത്തിൽ ഹാജരാകാൻ ഇഡി താരത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ധവാന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ഈ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്ന, ഹർഭജൻ സിംഗ് യുവരാജ് സിംഗ് എന്നിവരേയും ഇഡി ഇതിനകം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂൺ മാസത്തിൽ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസിൽ നിരവധി വലിയ താരങ്ങളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ, നിയമവിരുദ്ധമായ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് നിരവധി ബോളിവുഡ്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി കേസുകളാണ് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നത്.
VIDEO | Delhi: Former cricketer Shikhar Dhawan arrives at Enforcement Directorate (ED) office.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
The ED had summoned Dhawan for questioning in an alleged illegal betting app-linked money laundering case, official sources said. The federal probe agency will record his statement… pic.twitter.com/Oemq6zh4CN
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, റാണ ദഗ്ഗുബതി, പ്രകാശ് രാജ്, ഹർഭജൻ സിംഗ്, ഉർവശി റൗട്ടേല, സുരേഷ് റെയ്ന എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു റെയ്നയെ ഈ കേസിൽ ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തത്. നിരവധിപ്പേര്ക്ക് ലക്ഷങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുതല് കോടികളുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുവരെ അനധികൃത ബെറ്റിങ് ആപ്പുകള്ക്കെതിരെയുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ വാതുവെപ്പ് കേസിൽ കർണാടക കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ കെ.സി വീരേന്ദ്ര പപ്പിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായത്. സിക്കിമിൽ ഒരു കാസിനോ പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ ബിസിനസ് യാത്രയ്ക്ക് പോയ ചിത്രദുർഗ എംഎൽഎയായ 50 കാരനെ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
അതേസമയം അടുത്തിടെ എല്ലാത്തരം ഓൺലൈൻ റിയൽ മണി ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനായി പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തടയിടാനാണ് ബിൽ. വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക നഷ്ട സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതും മാനസിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കുന്നത്.
- Also Read: യുഎസ് ഓപ്പണ് സെമിയില് നാളെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പോരാട്ടം; ജോക്കോവിച്ചും അൽകാരസും വീണ്ടും നേര്ക്കുനേര് - NOVAK DJOKOVIC VS CARLOS ALCARAZ
- Also Read:ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്ക്കിടെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; അര്ജന്റീന അടക്കം ആറു രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പിഴശിക്ഷ - ARGENTINA FINED BY FIFA
- Also Read:അണ്ടർ 23 ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യത: മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് സുഹൈലിന്റെ ഗോളില് ബഹ്റൈനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ - INDIA U23 VS BAHRAIN