ത്രില്ലര് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങള്ക്ക് ശേഷം 134-ാംമത് ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ സെമിഫൈനലുകൾക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് ഒന്നാം സെമിയില് ഈസ്റ്റ് ബംഗാള് ഷില്ലോങ് ലജോങ് എഫ്സിയേയും, 20ന് ടൂർണമെന്റിലെ അരങ്ങേറ്റക്കാരായ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്സി ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനേയും നേരിടും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊൽക്കത്ത ഡെർബിയിൽ മോഹൻ ബഗാനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ സെമി ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. മുന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമായ ദിമിട്രിയോസ് ഡയമന്റകോസ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഗോളാക്കി മാറ്റുകയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയാണ് ബഗാന്റെ ആശ്വസ ഗോള് കണ്ടെത്തിയത്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ തങ്ങളുടെ 17-ാം കിരീടം നേടാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
From the whistle to the win! 🔥 DHFC storm into the semis with pride and passion ❤️⚽#JFCDHFC #QF3 #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/fU7BHtyOFw— Durand Cup (@thedurandcup) August 17, 2025
ഐഎസ്എൽ ടീമായ ജംഷഡ്പൂരിനെ 2-0 ന് തകർത്താണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ സെമി പ്രവേശനം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കൊക്രജാറിൽ ബോഡോലാൻഡ് എഫ്സിയെ 4-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ടീം കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നേവിയെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായി ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പ് സെമിഫൈനലിലെത്തിയ ഷില്ലോംഗ് ലജോങ്ങിനെയാണ് സെമിയില് നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് നേരിടുക. മത്സരം സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ തത്സമയം ആസ്വദിക്കാം. സോണി LIV ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാണ് .
Moments from the second half action of Quarter-Final 2 at SAI Stadium, Kokrajhar. 🏟️⚽#BDFCNEUFC #QF2 #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/CuzvV4ZvGS— Durand Cup (@thedurandcup) August 16, 2025
സെമിഫൈനൽ മത്സരക്രമം
ഒന്നാം സെമി: ഷില്ലോങ് ലജോങ് vs നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് - ഓഗസ്റ്റ് 19, വൈകുന്നേരം 7:00. സ്ഥലം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം, ഷില്ലോങ്, മേഘാലയ.
രണ്ടാം സെമി: ഡയമണ്ട് ഹാർബർ vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ - 20 ഓഗസ്റ്റ്. 7:00. സ്ഥലം: വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി കൃരംഗൻ (സാൾട്ട് ലേക്ക്), കൊൽക്കത്ത, പശ്ചിമ ബംഗാൾ.