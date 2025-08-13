ETV Bharat / sports

ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് 2025: ക്വാർട്ടർ ഫൈനല്‍ ലൈനപ്പായി; ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആധിപത്യം! ബഗാന്‍ vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ - DURAND CUP QUARTERFINALS 2025

മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനേയും, ജംഷഡ്‌പുർ എഫ്‌സി ഡയമണ്ട്‌ ഹാർബറിനേയും നേരിടും.

DURAND CUP QUARTERFINALS 2025
DURAND CUP QUARTERFINALS 2025 (mbsg/X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 11:48 AM IST

ഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഫുട്‌ബോൾ ടൂർണമെന്‍റായ ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിന്‍റെ ക്വാർട്ടർ ലൈനപ്പായി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) ക്ലബ്ബുകളാണ്. രണ്ട് ക്ലബുകളൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്‌റ്റ്‌ ബംഗാളിനേയും, ജംഷഡ്‌പുർ എഫ്‌സി ഡയമണ്ട്‌ ഹാർബറിനേയും നേരിടും. നോർത്ത്‌ ഈസ്‌റ്റ്‌ യുണൈറ്റഡ്‌ x ബോഡോലാൻഡ്‌ എഫ്‌സി, ഇന്ത്യൻ നേവി x ഷില്ലോങ്‌ ലജോങ്‌ എന്നിവയാണ്‌ മറ്റ്‌ ക്വാർട്ടർ പോരുകൾ. 16,17 തീയതികളിലാണ്‌ മത്സരങ്ങൾ.

മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്‌സ്

ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്‌സി യെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾ തകർത്താണ് ബഗാൻ ക്വാർട്ടറില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. അനിരുദ്ധ് താപ , ജാമി മക്ലാരൻ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോ, മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ജേസൺ കമ്മിംസ് തുടങ്ങിയവരുടെ ഗോളുകളാണ് ബഗാന് മികച്ച ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ താപയിലൂടെ ടീം മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ഹാർബർ സമനില പിടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ മക്ലാരൻ നേടിയ ഗോളിൽ എംബിഎസ്‌ജി ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ താരം ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതും , തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോ ഗോളാക്കിയതും മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായി. തുടർന്നുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ബഗാന്‍ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയായിരുന്നു.

പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി

ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ബോഡോലാൻഡ് എഫ്‌സിയോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അവസാനം പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഓഗസ്റ്റ് 9 ശനിയാഴ്ച കൊക്രജാറിലെ സായ് ലഭ്യമായ മത്സരത്തിൽ തോൽവിയോടെ, മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റുമായാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ പഞ്ചാബ് ടൂർണമെൻ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഗോൾ നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവർക്ക് വിനയായി. ബോഡോലാൻഡിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം മറികടക്കാൻ പഞ്ചാബിന് സാധിച്ചില്ല. നിർണായക മത്സരത്തിലെ തോൽവിയോടെ പഞ്ചാബിന് ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി

ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്‌സിനെതിരായ അധികാരിക ജയത്തോടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ടൂർണമെൻ്റിലെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന ടീം, ഓഗസ്റ്റ് 10ന് കിഷോർ ഭാരതി ക്രീംഗനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സിനെ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് വീഴ്‌ത്തിയത് . ആറ് വ്യത്യസ്‌ത താരങ്ങൾ ഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചതോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ടീമിന്‍റെ ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം.

നോർത്ത്ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ രംഗ്ദാജിയേദ് യുണൈറ്റഡിനോട് 2-2ന് സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും , നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നോക്കൗട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. മത്സരത്തിൽ, ബെക്കി ഓറം , പുതിയ സൈനിംഗായ ജൈറോ സാംപെരിയോ ഹൈലാൻഡേഴ്‌സിനായി ഗോളുകൾ നേടി. സമനിലയോടെ ഏഴ് പോയിൻ്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഐ യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.

മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾ:

കൂടാതെ, ഇവരോടൊപ്പം ഐഎസ്എൽ ക്ലബായ ജംഷഡ്‌പൂര്‍ എഫ്‌സിയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് ജംഷഡ്‌പൂൻ്റെ മുന്നേറ്റം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ മുഹമ്മദൻ എസ്‌സിയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ പഞ്ചാബ് എഫ്‌സിയും ക്വാർട്ടർ കാണാതെ പുറത്തായി.

