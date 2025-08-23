ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റായ ഡ്യൂറന്ഡ് കപ്പിന് ഇന്ന് കിരീടപ്പോര്. വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി ക്രിരംഗനിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഐഎസ്എൽ ടീമായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി അരങ്ങേറ്റക്കാരായ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്സിയെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മോഹന് ബഗാനെ വീഴ്ത്തി നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷില്ലോങ് ലാജോങിനെ സെമിയില് കീഴടക്കിയാണ് ഇത്തവണ അവര് ഫൈനലില് എത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ റെഡീം ത്ലാങ് നേടിയ ഗോളിലാണ് ഹൈലാൻഡേഴ്സ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പ് കലാശപ്പോരിലെത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മൊറോക്കൻ സ്ട്രൈക്കർ അലായെദ്ദീൻ അജരായ് ടീമിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. ഏഴ് ഗോളുകളുമായി മികച്ച ഫോമിലാണ് താരം.
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 : 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 - 𝐍𝐄𝐔𝐅𝐂 𝐯𝐬 𝐃𝐇𝐅𝐂#NEUFCDHFC #FINAL #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/ERbpnhu0GP— Durand Cup (@thedurandcup) August 23, 2025
ബംഗാള് ഭീമന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചാണ് ഡയമണ്ട് ഹാര്ബര് ഫൈനല് ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. 2020 ൽ മാത്രം രൂപീകരിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാൾ ടീം ആദ്യമായാണ് ടൂർണമെന്റില് കളിക്കുന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി തങ്ങളും ശക്തരാണെന്ന് ഡയമണ്ട് ഹാര്ബര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സെമിഫൈനലിലും അവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, കൊൽക്കത്തയിലെ ഭീമന്മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിയെ 2-1 ന് ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
മലയാളി താരങ്ങള്
ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ റിസർവ് കളിക്കാരനും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറന്ഡ് കപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീമിന്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു നിലവിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന്റെ ഗോൾകീപ്പറായ മിർഷാദ് മിച്ചു. സെമിയില് താരത്തിന്റെ മികച്ച സേവുകളാണ് ടീമിനെ ജയിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ താരമായിരുന്ന ജോബി ജസ്റ്റിനാണ് സെമിയില് ഒരു ഗോൾ നേടി ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന് 2-1ന് ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇരു താരങ്ങളും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
One last battle. One historic trophy. 🏆 The stage is set. #NEUFC 🆚 #DHFC in the Final Showdown!#NEUFCDHFC #FINAL #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/VQpNjmxG6H— Durand Cup (@thedurandcup) August 23, 2025
മത്സര വിശദാംശങ്ങൾ
- ഫൈനൽ: നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി vs ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്സി
- വേദി: വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി കൃരംഗൻ, കൊൽക്കത്ത
- തീയതി: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 23
- കിക്കോഫ് സമയം: വൈകുന്നേരം 5:30
- ടെലികാസ്റ്റ്: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: സോണിലിവ്
Also Read: കാത്തിരിപ്പിനും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കും വിരാമം; മെസ്സിയും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക്, ഇനി ഫുട്ബോള് ആവേശാരവം - MESSI AND TEAM TO KERALA
Also Read: വനിതാ ലോകകപ്പ് കാര്യവട്ടത്തേക്കില്ല; മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഐസിസിയില് നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചെന്ന് കെസിഎ