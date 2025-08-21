കൊൽക്കത്ത: ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്സി ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിലെ വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി ക്രിരംഗനിൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിയെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തിയാണ് ആദ്യമായി ഡയമണ്ട് ഹാർബർ കിരീടപ്പോരിലേക്കെത്തുന്നത്. മൈക്കൽ കോർട്ടസാറും ജോബി ജസ്റ്റിനും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിനായി വലകുലുക്കിയപ്പോള് അൻവർ അലി ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ആശ്വാസഗോള് കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഗസ്റ്റ് 23ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ നോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ നേരിടും. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഷില്ലോങ് ലജോങ് എഫ്സിയെ 1-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ റെഡീം ത്ലാങ് നേടിയ ഗോളിലാണ് ഹൈലാൻഡേഴ്സ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പ് ഫൈനലിലെത്തിയത്.
Debut season and straight to the FINAL! History created by #DHFC 🏆🔥#134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/VOmemH6jUl— Durand Cup (@thedurandcup) August 20, 2025
രണ്ടാം സെമിയിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ദിമിട്രിയോസ് ഡയമന്റകോസ് , മിഗ്വൽ ഫെരേര, നവോറം മഹേഷ് സിംഗ് തുടങ്ങിയവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ രണ്ട് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഫെരേരയ്ക്ക് ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അൻവർ അലിയുടെ ലോംഗ് റേഞ്ച് സ്ട്രൈക്കിലൂടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന്റെ ഗോൾകീപ്പർ മിർഷാദ് മിച്ചുവിന്റെ മുന്നില് ഗോള് പിറന്നില്ല. പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്പാനിഷ് ഡിഫൻഡർ മൈക്കൽ ഇഡിയാക്കസിന്റേയും കേരള ഫോർവേഡ് ജോബി ജസ്റ്റിന്റേയും രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ബലത്തിലാണ് ഡയമണ്ട് ഹാർബർ മത്സരം വിജയിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മിഗ്വലിനും ഡയമന്റകോസിനും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ താരങ്ങള് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ഗോളടിക്കുന്നതില് നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിജയത്തിളക്കത്തില് മലയാളി താരങ്ങള്
ഒരുകാലത്ത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ റിസർവ് കളിക്കാരനും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീമിന്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു മലയാളിയും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന്റെ ഗോൾകീപ്പറുമായ മിർഷാദ് മിച്ചു. ഇന്നലെ നടന്ന സെമിയില് മിച്ചുവിന്റെ സേവുകളാണ് ഡയമണ്ട് ഹാർബറിനെ ജയിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മികച്ച താരമായിരുന്ന ജോബി ജസ്റ്റിനാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ഗോൾ നേടി ഡയമണ്ട് ഹാർബറിന് 2-1 വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ജോബിന് മുന് ഗോകുലം താരവും സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരള താരവുമായിരുന്നു.
One last battle. One final step. One dream.— NorthEast United FC (@NEUtdFC) August 20, 2025
The Durand Cup final UP NEXT...
⏳ 23rd August | 5:30 PM
📍 VYBK, Kolkata#StrongerAsOne #8States1United #134thEditionofIndianOilDurandCup pic.twitter.com/VdsuCDA6na
- Also Read: ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ റെക്കോര്ഡ് ഭേദിച്ച് സലാ..! 'പിഎഫ്എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ’ പുരസ്കാരം മൂന്നു തവണ നേടുന്ന ആദ്യതാരം - PFA PLAYER OF THE YEAR 2025
- Also Read:എംബാപ്പെയുടെ ഗോള് തിളക്കം; ലാ ലിഗയില് റയല് മഡ്രിഡിന് വിജയത്തുടക്കം, ഒസാസുനയെ തകര്ത്തു - REAL MADRID VS OSASUNA 2025
- Also Read:കിരീടത്തിന് ഒരു ജയം ദൂരം: ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അൽ നസ്ർ സൗദി സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ; ഇത്തിഹാദിനെ 2-1ന് വീഴ്ത്തി - AL NASSR SAUDI SUPER CUP WIN