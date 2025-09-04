യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ നാളെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പോര്. പുരുഷ സിംഗിൾസ് സെമി മത്സരത്തില് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ നൊവാക് ജൊകോവിച്ചും കാർലോസ് അൽകാരസും ഏറ്റുമുട്ടും. വനിതകളിൽ അറീന സബലേങ്ക സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി. പാരീസ് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരത്തിലായിരുന്നു അവസാനമായി ഇരുതാരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 38 കാരനായ ജോക്കോവിച്ച് കരിയറിലെ 25–ാം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടാണു മുന്നേറുന്നത്.
ഒരു സീസണിലെ എല്ലാ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാമുകളിലും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെത്തുന്ന പ്രായംകൂടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്വാര്ട്ടറില് അമേരിക്കയുടെ ടെയ്ലർ ഫ്രിറ്റ്സിനെ നാല് സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ കീഴടക്കിയായിരുന്നു ജൊകോവിച്ചിന്റെ കുതിപ്പ്. യുഎസ് ഓപ്പണിൽ 95 ജയങ്ങള് സ്വന്തമാക്കി താരം മുപ്പത്തെട്ടാം വയസിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം സെമിയിലും കടന്ന് ചരിത്രവും കുറിച്ചു. പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ജർമൻ താരം യാൻ ലിന്നാർഡ് സ്ട്രഫിനെ മറികടന്നാണ് ജോക്കോ യുഎസ് ഓപ്പണിലെ തന്റെ 14–ാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനല് കളിച്ചത്. കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിൽ സീസണിലെ എല്ലാ ഗ്രാൻസ്ലാമുകളിലും ക്വാർട്ടറിലെത്തിയതിന്റെ റെക്കോർഡും ജോക്കോവിച്ച് (9 തവണ) സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
This semifinal round is stacked with champions. pic.twitter.com/pEARtFHqbN— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025
ക്വാര്ട്ടര് മത്സരത്തില് ഇരുപതാം സീഡ് ജിറി ലെഹാക്കയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു അൽകാരസിന്റെ സെമിപ്രവേശനം. 6-4 6-2 6-4നായിരുന്നു അൽകാരസിന്റെ ജയം. 2022 ൽ ആണ് അല്കാരസ് അവസാനമായി യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടിയത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ഇത്തവണ തുടർച്ചയായ കരിയറിലെ മൂന്നാം പ്രധാന ഫൈനലാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രണ്ടാം സെമി മത്സരത്തില് കനേഡിയൻ ടെന്നീസ് താരം ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസെം ഇറ്റാലിയൻ താരം ജാനിക് സിന്നറെ നേരിടും. ക്വാര്ട്ടറില് സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായ ലോറെൻസോ മുസെറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സിന്നര് സെമിയിലെത്തിയത്. ഒരു സീസണിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളുടെയും സെമിഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ഓപ്പൺ എറയിലെ ആദ്യത്തെ ഇറ്റാലിയൻ കളിക്കാരനായി ജാനിക് സിന്നർ മാറി.
2025 has been pretty good for Jannik Sinner. pic.twitter.com/PpVh6I3N4r— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025
അതേസമയം സെമിയില് ജോക്കോവിച്ച് അല്കാരസിനോട് തോറ്റാല്, അൽകാരസ്- സിന്നർ ഫൈനൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ വർഷം വിംബ്ൾഡണിലും ഫ്രഞ്ച് ഓപണിലും ഇരുവരും തമ്മിലായിരുന്നു മുഖാമുഖം.വനിതാ പോരാട്ടങ്ങളില് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മർക്കീറ്റ വുൻഡ്രുസോവ പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് സബലേങ്ക നേരിട്ട് സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചെക്കിന്റെ ബാർബറ ക്രെജികോവയെ കീഴടക്കി ജെസീക പെഗുലയും സെമി ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചു.
