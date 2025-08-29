ETV Bharat / sports

ഡയമണ്ട് ലീഗില്‍ നീരജിന് തുടര്‍ച്ചയായി വെള്ളിനേട്ടം ; 90 മീറ്ററിന് മുകളിലെറിഞ്ഞ വെബര്‍ ചാമ്പ്യന്‍ - NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL

ഡയമണ്ട് ലീഗ് ടൂർണമെന്‍റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് നീരജ് രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടുന്നത്.

Neeraj Chopra Finishes Second in Zurich
Neeraj Chopra Finishes Second in Zurich (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

സൂറിച്ച് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുവര്‍ണ താരം നീരജ് ചോപ്രയ്‌ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് താരം റണ്ണറപ്പായത്. ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജർമ്മനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബർ ജേതാവായപ്പോൾ ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് ചോപ്രയുടെ പോരാട്ടം വെള്ളിയില്‍ അവസാനിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ 91.51 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് വെബർ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യ ശ്രമത്തിലും ജർമ്മൻ താരം (91.37) സീസണിലെ മികച്ച ദുരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായ ചോപ്ര അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് 85.01 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ്‌ രണ്ടാമതെത്തിയത്‌. ട്രിനിഡാഡാ ആന്‍റ് ടൊബാഗൊയുടെ കെഷോൺ വാൽക്കോട്ടിനാണ് (84.95) മൂന്നാം സ്ഥാനം. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ 84.35 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് ചോപ്ര ഫൈനൽ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെ വെബർ 91.37 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ നീരജിന് 84 മീറ്റർ എറിയാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ശ്രമങ്ങള്‍ പാഴായി.

ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്രമം നീരജ് 85.1 മീറ്ററില്‍ ഫിനീഷ് ചെയ്‌തു. ടൂർണമെന്‍റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് നീരജ് രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടുന്നത്. 2022 ൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാമ്പ്യനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ ചോപ്ര മാറി. യൂജീനിലും ബ്രസ്സൽസിലും നടന്ന തുടർന്നുള്ള രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും നീരജ് കലാശപ്പോരിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ട് തവണയും താരം റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പാവുകയായിരുന്നു.

2025 ലെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസണിന്‍റെ അവസാനമാണ് സൂറിച്ച് ഫൈനൽ. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഫൈനലിന് മുമ്പ് 14 റെഗുലർ സ്റ്റേജുകൾ നടന്നു. 27 കാരനായ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ് ഈ സീസണിൽ രണ്ട് ഡയമണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. ദോഹയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് 90.23 മീറ്ററില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 88.16 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് പാരീസ് ലെഗ് വിജയവും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2025 ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസണിലെ സൈലേഷ്യ, ബ്രസ്സൽസ് ലെഗില്‍ നീരജ് പങ്കടുത്തില്ലായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 റാങ്കിലുള്ള ആറ് അത്‌ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് അത്‌ലറ്റുകളുടെ ശക്തമായ സംഘമാണ് ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഈ വർഷം ആദ്യം ദോഹയിൽ നീരജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ജർമ്മനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബർ, 2012 ലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ കെഷോൺ വാൽക്കോട്ട്, മുൻ ലോക കിരീട ജേതാവ് ജൂലിയസ് യെഗോ എന്നിവരും മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ലോക 43-ാം നമ്പർ സൈമൺ വെയ്‌ലാൻഡ് ആതിഥേയ രാജ്യത്തിനായി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തന്റെ വലിയ കിരീട പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ നീരജിന് ഈ ഫൈനൽ ഒരു മികച്ച വേദിയായി മാറി.

  1. Also Read:സഞ്ജു സാംസൺ ഫോമിൽ; കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് വിജയം, റോയൽസിനെ ഒൻപത് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു - KCL MATCH RESULT
  2. Also Read:-ടോക്കിയോ അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ശ്രീശങ്കറും അബ്ദുല്ലയും; ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡ് നീരജ് ചോപ്ര നയിക്കും

സൂറിച്ച് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുവര്‍ണ താരം നീരജ് ചോപ്രയ്‌ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് താരം റണ്ണറപ്പായത്. ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജർമ്മനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബർ ജേതാവായപ്പോൾ ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് ചോപ്രയുടെ പോരാട്ടം വെള്ളിയില്‍ അവസാനിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ 91.51 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് വെബർ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യ ശ്രമത്തിലും ജർമ്മൻ താരം (91.37) സീസണിലെ മികച്ച ദുരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായ ചോപ്ര അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് 85.01 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ്‌ രണ്ടാമതെത്തിയത്‌. ട്രിനിഡാഡാ ആന്‍റ് ടൊബാഗൊയുടെ കെഷോൺ വാൽക്കോട്ടിനാണ് (84.95) മൂന്നാം സ്ഥാനം. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ 84.35 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് ചോപ്ര ഫൈനൽ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെ വെബർ 91.37 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ നീരജിന് 84 മീറ്റർ എറിയാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ശ്രമങ്ങള്‍ പാഴായി.

ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്രമം നീരജ് 85.1 മീറ്ററില്‍ ഫിനീഷ് ചെയ്‌തു. ടൂർണമെന്‍റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് നീരജ് രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടുന്നത്. 2022 ൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാമ്പ്യനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ ചോപ്ര മാറി. യൂജീനിലും ബ്രസ്സൽസിലും നടന്ന തുടർന്നുള്ള രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും നീരജ് കലാശപ്പോരിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ട് തവണയും താരം റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പാവുകയായിരുന്നു.

2025 ലെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസണിന്‍റെ അവസാനമാണ് സൂറിച്ച് ഫൈനൽ. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഫൈനലിന് മുമ്പ് 14 റെഗുലർ സ്റ്റേജുകൾ നടന്നു. 27 കാരനായ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ് ഈ സീസണിൽ രണ്ട് ഡയമണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. ദോഹയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് 90.23 മീറ്ററില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 88.16 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് പാരീസ് ലെഗ് വിജയവും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2025 ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസണിലെ സൈലേഷ്യ, ബ്രസ്സൽസ് ലെഗില്‍ നീരജ് പങ്കടുത്തില്ലായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 റാങ്കിലുള്ള ആറ് അത്‌ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് അത്‌ലറ്റുകളുടെ ശക്തമായ സംഘമാണ് ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഈ വർഷം ആദ്യം ദോഹയിൽ നീരജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ജർമ്മനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബർ, 2012 ലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ കെഷോൺ വാൽക്കോട്ട്, മുൻ ലോക കിരീട ജേതാവ് ജൂലിയസ് യെഗോ എന്നിവരും മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ലോക 43-ാം നമ്പർ സൈമൺ വെയ്‌ലാൻഡ് ആതിഥേയ രാജ്യത്തിനായി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തന്റെ വലിയ കിരീട പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ നീരജിന് ഈ ഫൈനൽ ഒരു മികച്ച വേദിയായി മാറി.

  1. Also Read:സഞ്ജു സാംസൺ ഫോമിൽ; കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് വിജയം, റോയൽസിനെ ഒൻപത് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു - KCL MATCH RESULT
  2. Also Read:-ടോക്കിയോ അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ശ്രീശങ്കറും അബ്ദുല്ലയും; ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡ് നീരജ് ചോപ്ര നയിക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAMOND LEAGUE ZURICH RESULTSNEERAJ CHOPRA SECOND PLACEJULIAN WEBER WINS DIAMOND LEAGUEനീരജ് ചോപ്രNEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.