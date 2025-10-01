ETV Bharat / sports

'രണ്ടാം മാസത്തിൽ തന്നെ കയ്യോടെ പിടിച്ചു..!വിവാഹശേഷം ചാഹൽ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ധനശ്രീ

റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് ധനശ്രീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

Dhanashree Verma on Yuzvendra Chahal Divorce
Dhanashree Verma on Yuzvendra Chahal Divorce (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 11:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യു‍സ്‍വേന്ദ്ര ചാഹലുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചു വീണ്ടും തുറന്നുപറച്ചിലുമായി ഇൻഫ്ലുവൻസറും മോഡലുമായ ധനശ്രീ വർമ. അഷ്‌നീർ ഗ്രോവർ അവതാരകനായ റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് ധനശ്രീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. തന്‍റെ ദാമ്പത്യം തകർന്നതിന്‍റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും വേർപിരിയലിന് ശേഷം താൻ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പരാമാര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയത്.

Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal
Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal (IANS)

'രണ്ടാം മാസത്തിൽ തന്നെ പിടികൂടി'

വിവാഹത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ വർഷം തന്നെ ചെഹൽ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്നും രണ്ടാം മാസം കയ്യോടെ പിടികൂടിയെന്നും ധനശ്രീ പറഞ്ഞു. ഷോയിലെ മറ്റൊരു മത്സരാർഥിയായ നടി കുബ്ര സെയ്‌തുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ധനശ്രീയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍. ഇതുകേട്ടപ്പോള്‍ കുബ്ര ഞെട്ടിപ്പോയി. ഷോയിലെ സംഭാഷണത്തിനിടെ, എപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും ഇതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നെന്നും മനസ്സിലായത് എന്ന കുബ്ര ചോദിച്ചപ്പോള്‍ 'ആദ്യ വർഷം തന്നെ. രണ്ടാം മാസത്തിൽ കയ്യോടി പിടികൂടി- എന്നാണ് ധനശ്രീയുടെ പ്രതികരണം.

ധനശ്രീ തന്‍റെ വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നേരത്തെ ഷോയിൽ, വിവാഹമോചനത്തെത്തുടർന്ന് ജീവനാംശം സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മാത്രം ന്യായീകരിക്കാൻ എന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അറിയാത്തവരോട് വിശദീകരിക്കാൻ എന്തിനാണ് സമയം ഞാന്‍ കളയുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

'ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായിട്ട് നാല് വർഷമായി, അതിനുമുമ്പ് 6-7 മാസം ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിഷമിച്ചു? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും അവനോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തും. ഇപ്പോൾ, എനിക്ക് ആരെയും ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു- സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധനശ്രീ പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം നേരത്തെ വിവാഹമോചനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ചഹലും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജ് ഷമാനിയുടെ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലാണ് താരം മനസ് തുറന്നത്. ധനശ്രീയെ വഞ്ചിച്ചു എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളില്‍ പ്രതികരിച്ചു. "വിവാഹമോചന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ആളുകൾ എന്നെ ഒരു വഞ്ചകനായി മുദ്രകുത്തി. എന്നാല്‍ ഞാൻ ഒരിക്കലും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല. എന്നേക്കാൾ വിശ്വസ്‌തനായ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ എന്‍റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. 2020 ഡിസംബറിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2022 ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് താരദമ്പതികള്‍ കുടുംബ കോടതിയിൽ സംയുക്തമായി വിവാഹമോചന ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal
Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal (Dhanashree Verma Instagram Handle)
