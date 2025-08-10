ലിവര്പൂള് സൂപ്പര് താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ച് സൗദി ക്ലബ്ബായ അല് ഹിലാല്. ഉറുഗ്വേന് സ്ട്രൈക്കറായ ഡാർവിൻ ന്യൂനെസ്സിനെ മൂന്നു വര്ഷത്തെ കരാറിലാണ് ടീമില് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 46.3 മില്യൺ പൗണ്ടാണ് (62 മില്യൺ ഡോളർ) അല് ഹിലാല് താരത്തിനായി ചിലവാക്കിയത്. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമായ അൽ ഹിലാൽ ജനുവരിയിൽ ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം നെയ്മറെ വിട്ടയച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു താരത്തിനായി തിരയുകയായിരുന്നു.
ക്ലബ് ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനായി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും താരം ഓഫര് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ നാപ്പോളി സ്ട്രൈക്കർ വിക്ടർ ഒസിംഹെനിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 143 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 ഗോളുകൾ നേടിയ ന്യൂനെസ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലിവര്പൂളിനായി പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടി.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 47 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് താരം നേടിയത്. ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ, ഫ്ലോറിയൻ വിർട്ട്സ് എന്നിവരുടെ സൈനിംഗിലൂടെ ലിവർപൂൾ ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത്, ന്യൂകാസിൽ സ്ട്രൈക്കർ അലക്സാണ്ടർ ഇസക്കിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോള്, നൂനെസിന്റെ സ്ഥാനം സംശയത്തിലായിരുന്നു.
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ പുറത്താക്കി ക്ലബ് ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി നടത്തിയ അൽ ഹിലാലിൽ കലിഡൗ കൗലിബാലി, സെർജി മിലിങ്കോവിച്ച്-സാവിച്ച്, ജോവോ കാൻസലോ, അലസാൻഡർ മിട്രോവിച്ച് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി മികച്ച കളിക്കാരുണ്ട്. രണ്ടുതവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് റണ്ണറപ്പായ സൈമൺ ഇൻസാഗിയാണ് ക്ലബിന്റെ പരിശീലകൻ. 19 സൗദി ലീഗ് കിരീടങ്ങളും നാല് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും ഹിലാല് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ് ബാഴ്സലോണ വിട്ട് അൽ നസറിലേക്ക്
ബാഴ്സലോണ സെന്റർ ബാക്ക് ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ് ക്ലബ് വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദി ക്ലബായ അൽ നസറിൽ ചേരുമെന്നാണ് സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2023 ൽ അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയിൽ നിന്ന് ബാഴ്സയിലെത്തിയ താരം 71 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. സ്പാനിഷ് ലീഗ് ജേതാക്കളായ കാറ്റാലന്മാര്ക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇനിഗോ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില് നടത്തിയത്. അത്ലറ്റിക്കോ ബില്ബാവോ, റയല് സോസിഡാഡ് എന്നീ ക്ലബ്ബുകള്ക്ക് വേണ്ടിയും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013 നും 2023 നും ഇടയിൽ ദേശീയ ടീമായ സ്പെയിനിനായി 21 മത്സരങ്ങളാണ് താരം കളിച്ചത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ നസർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനീഷ് ചെയ്തത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ 25 ഗോളുകളുമായി ടോപ് സ്കോററായി.
