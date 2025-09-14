'പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നിലവാരം തകര്ന്നു, ഇന്ത്യയ്ക്കവര് എതിരാളികളേയല്ല'; ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരത്തിന് പഴയ ആവേശമില്ലെന്ന് ഡാനിഷ് കനേരിയ
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും അതിന് ശേഷമുള്ള സൈനിക സംഘര്ഷത്തിനും ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. നിലവില് മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ഇന്ത്യയില് കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കറാച്ചി: ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന് ടീമുകള് നേര്ക്കുനേര് എത്തുമ്പോള് കളിക്കളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും എപ്പോഴും വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇന്ന് ദുബായില് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടാന് ഇറങ്ങുമ്പോള് ആകാംക്ഷയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം. എന്നാല് അയല്ക്കാര് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ആ പഴയ ആവേശമില്ലെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന് സ്പിന്നര് ഡാനിഷ് കനേരിയ പറയുന്നത്.
പഹാല്ഗാം ഭീകരാക്രമണവും തുടര്ന്നുള്ള സൈനിക സംഘര്ഷത്തിനുമൊപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നിലവാരത്തകര്ച്ചയും ഇതിന് കാരണമായെന്നാണ് കനേരിയ പറയുന്നത്. "ഇന്ത്യക്കാരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സ് മത്സരം ഇന്ത്യ കളിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. കൂടാതെ, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന് വലിയ ആവേശമൊന്നുമില്ല" -കനേരിയ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പാകിസ്ഥാന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കനേരിയ സംസാരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ടീം യുവതാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കളിക്കാരെ കാണുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരെമറിച്ച്, സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീം ശക്തമാണെന്നും ആഴമേറിയ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് അവര്ക്കുള്ളതെന്നും കനേരിയ പറഞ്ഞു.
"ചെറിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ തോൽക്കുകയാണ്, ടീമിൽ പതിവായി മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തവണ ബാബർ അസമോ റിസ്വാനോ ടീമിലില്ല... നിലവിൽ സ്ഥിരം കളിക്കാരില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ടീം. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമില് ഭൂരിഭാഗവും പുതിയ താരങ്ങളാണ്" കനേരിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റാലും, ടീമിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാവും മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദമെന്ന് കനേരിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "അവർ ഏഷ്യ കപ്പില് കളിക്കാനിറങ്ങും. ഇന്ത്യയോട് തോറ്റാലും, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ടീമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറയും" - കനേരിയ പറഞ്ഞു.
"ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു കോമ്പറ്റീഷനില്ല. കാരണം, വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും ഇല്ലാതെ പോലും ആദ്യമായി ക്യാപ്റ്റനായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പര സമനിലയിലാക്കിയത് നമ്മള് കണ്ടതാണ്. അതവര്ക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം പകർന്നു.
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് വളരെ വലിയ ഡെപ്ത്തുണ്ട്. അതിനാൽ, മത്സരം കടുത്തതാവുമെന്ന് ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം ആദ്യമ ത്സരത്തില് യുഎഇക്കെതിരെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം നേടിയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. പാകിസ്ഥാനാവട്ടെ ഒമാനെതിരായ 93 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.