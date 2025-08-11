ETV Bharat / sports

യൂറോപ്പ ലീഗിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്‌ത്തി; യുവേഫ തീരുമാനത്തിനെതിരായ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്‍റെ അപ്പീൽ കായികകോടതി തള്ളി - CRYSTAL PALACE EUROPA LEAGUE BAN

യുവേഫയുടെ ബഹു ക്ലബ് ഉടമസ്ഥത നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്ലബിനെ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 7:29 PM IST

യൂറോപ്പ ലീഗിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്‌ത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് സ്‌പോർട്‌സ് ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ (സിഎഎസ്) നല്‍കിയ അപ്പീൽ തള്ളി. 2025-26 സീസണിൽ കോൺഫറൻസ് ലീഗിലേക്ക് മാറ്റാൻ യുവേഫ തീരുമാനിച്ചതില്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലിലാണ് ഇന്ന് വിധിയായത്. എഫ്എ കപ്പ് ജേതാക്കളായ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് യുവേഫയുടെ ബഹു ക്ലബ് ഉടമസ്ഥത നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്ലബിനെ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് യൂറോപ്പ ലീഗിൽ പാലസിന്‍റെ സ്ഥാനം നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കും.

ജോൺ ടെക്സ്റ്ററിന്‍റെ ഈഗിൾ ഫുട്ബോൾ ഹോൾഡിങ്‌സ് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്‍റെ 43.9 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിമ്പിക് ലിയോണിന്‍റേയും ഉടമസ്ഥാവകാശം അവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇരു ക്ലബ്ബുകളെയും അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. യുവേഫ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലബ്ബുകളും ഒരേ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതിനിടെ ടെക്‌സ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലബ്ബുകളിലെയും തന്‍റെ റോളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും, സെൽഹേഴ്‌സ്റ്റ് പാർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർണായക സ്വാധീനമില്ലെന്ന് പാലസ് വാദിച്ചു. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് ഉടമയായ ഇവാഞ്ചലോസ് മരിനാകിസ് പാലസിനെ തരംതാഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചെയർമാൻ സ്റ്റീവ് പാരിഷ് ആരോപിച്ചു. യുവേഫയുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കാനും പാലസിനെ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന്‍റെ പ്രവേശനം നിരസിക്കാനുമാണ് അപ്പീൽ നല്‍കിയത്.

പാലസിന്‍റെ അപ്പീൽ നിരസിച്ചതായി സിഎഎസിലെ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന പാനൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിധി വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാലസ് കോൺഫറൻസ് ലീഗ് പ്ലേ-ഓഫിൽ മിഡ്‌ജിലാൻഡിനെയോ ഫ്രെഡ്രിക്സ്റ്റാഡിനെയോ നേരിടേണ്ടി വരും. ഫോറസ്റ്റിനെയും ലിയോണിനെയും അപേക്ഷിച്ച് പാലസിന്‍റെ അന്യായമായ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച വാദവും തള്ളി. തൽഫലമായി, ഫോറസ്റ്റ് നേരിട്ട് യൂറോപ്പ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. പുതിയ തീരുമാനം കാരണം പാലസിന് 20 മില്യൺ പൗണ്ട് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ആരാധകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി (AP)

കോൺഫറൻസ് ലീഗ് പ്ലേ-ഓഫിലെ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലാകും പാലസ് ഇനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കാരണം ആദ്യ പാദത്തിൽ മിഡ്‌ജിലാൻഡ് നിലവിൽ ഫ്രെഡ്രിക്സ്റ്റാഡിനേക്കാൾ 3-1 ന് മുന്നിലാണ്. അതേസമയം ക്ലബ്ബ് ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച യുവേഫയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെയാണ് വിധി എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.

