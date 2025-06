ETV Bharat / sports

അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിട..! ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സൗദിയിൽ തന്നെ; ‌2027 വരെ അൽ നസ്റിൽ കളിക്കും - CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo renews contract with Saudi club Al Nassr for another 2 years ( Al Nassr/X )