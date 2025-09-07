റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പ്രായം വെറും നമ്പര് മാത്രം..! അര്മേനിയയ്ക്കെതിരെ ഇരട്ട ഗോള്, മെസിയുടെ വമ്പൻ റെക്കോഡ് തകർത്തു
ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തില് അര്മേനിയയെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകള്ക്ക് പോര്ച്ചുഗല് തോല്പ്പിച്ചു.
Published : September 7, 2025 at 4:01 PM IST
ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടില് അര്ജന്റീനയ്ക്കായി സൂപ്പര് താരം മെസ്സി ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ പോര്ച്ചുഗലിനായി മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ. അര്മേനിയക്കെതിരേ 40-കാരനായ റൊണാള്ഡോ ഇരട്ട ഗോളുകളടിച്ചപ്പോള് എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകള്ക്കാണ് പോര്ച്ചുഗല് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജവോ ഫെലിക്സും ഇരട്ട ഗോളുകള് നേടി.
മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സാണ് ഗോള് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 21-ാം മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡോ ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് സ്ട്രൈക്കിലൂടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. പിന്നാലെ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ജോവോ കാൻസലോയും പോര്ച്ചുഗലിനായി ഒരു ഗോൾ നേടി. 46-ാം മിനിറ്റിൽ റൊണാള്ഡോയും കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഫെലിക്സും വീണ്ടും വലകുലുക്കി പോർച്ചുഗലിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. അതേസമയം മത്സരത്തിലെ തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം, ജൂലൈയിൽ കാറപകടത്തിൽ ദാരുണമായി മരിച്ച ദേശീയ ടീമിലെ തന്റെ സഹതാരം ജോട്ടോയ്ക്കും, സഹോദരൻ ആൻഡ്രെ സിൽവയ്ക്കും, റൊണാൾഡോ ആഘോഷ വേളയിൽ വൈകാരികമായ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
#OTD Há um ano, Cristiano Ronaldo e o 𝗚𝗢𝗟𝗢 𝟵𝟬𝟬 na carreira 🐐✨#FazHistória | @Cristiano pic.twitter.com/JEnQ1UZrVa— Portugal (@selecaoportugal) September 5, 2025
മെസ്സിയെ മറികടന്ന് റൊണാൾഡോ
മത്സരത്തിലെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളോടെ റൊണാൾഡോ 140 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകൾ തികച്ചു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മെസ്സിയെ മറികടന്ന് റൊണാള്ഡോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 72 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 36 ഗോളുകളായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ സമ്പാദ്യം. 2006-2026 കാലയളവിൽ 48 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളാണ് റൊണാൾഡോ കളിച്ചത്. 38 ഗോളുകളാണ് സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. 47 മത്സരങ്ങളില്നിന്ന് 39 ഗോളുകള് നേടിയ ഗ്വാട്ടിമാലയുടെ കാര്ലോസ് റൂയിസാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമത് നില്ക്കുന്നത്.
റൊണാൾഡോയുടെ ഗോളുകൾ
നിലവിൽ, റൊണാൾഡോ കരിയറിൽ 942 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. 1,000 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് തികയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 58 ഗോളുകൾ കൂടി മാത്രം മതി. ദേശീയ ടീമിന് പുറമേ സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ നസറിനായാണ് താരം പ്രധാനമായും കളിക്കുന്നത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ ശരാശരി 0.88 ഗോളുകളാണ്.
നിലവിലെ സ്കോറിംഗ് വേഗതയും ഒരു സീസണിൽ കളിക്കുന്ന സാധാരണ ഗെയിമുകളുടെ എണ്ണവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, 2025-26 സീസണിന്റെ അവസാനമോ 2026-27 സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിലോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 1,000 ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിയും. അൽ നാസർ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സീസണിൽ തന്റെ ക്ലബ്ബിനായി ഇതിനകം രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
⏹️ 90' TERMINA A PARTIDA! ⏰— Portugal (@selecaoportugal) September 6, 2025
Primeira jogo. Primeira vitória! 💫🇵🇹 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/iPRThqrAFX
ടീമുകൾ തിരിച്ചുള്ള ഗോളുകൾ
- സ്പോർട്ടിംഗ് സിപി - 5
- മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് - 145
- റയൽ മാഡ്രിഡ് - 450 യുവന്റസ് - 101
- അൽ നാസർ - 101*
- പോർച്ചുഗൽ - 140*
