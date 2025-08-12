ETV Bharat / sports

എട്ട് വർഷത്തെ പ്രണയം, റൊണാള്‍ഡോ വിവാഹിതനാകുന്നു..! വജ്രമോതിരത്തിന്‍റെ ചിത്രം പങ്കിട്ട് ജോര്‍ജിന - CRISTIANO RONALDO GETS ENGAGED

വിരലില്‍ അണിഞ്ഞ വജ്രമോതിരത്തിന്‍റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ജോര്‍ജിന പങ്കിട്ടത്

Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez
Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 10:59 AM IST

ട്ട് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്‍റെ കാമുകി ജോർജിന റോഡ്രിഗസുമായി വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 40 കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജോർജിനക്ക് ഒരു വജ്ര മോതിരം നൽകിയാണ് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് വിരലില്‍ അണിഞ്ഞ വജ്രമോതിരത്തിന്‍റെ ചിത്രം പങ്കിട്ട് 'യെസ് ഐ ഡു, ഈ ജീവിതത്തിലും ഇനിയുള്ളതിലും' എന്ന് ജോര്‍ജിന കുറിച്ചത്. അതേസമയം, വിവാഹനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് റൊണാള്‍ഡോ ഇതുവരെ സ്ഥീരികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. 'ഏറ്റവും ഉചിതമായ നിമിഷത്തിലാകും വിവാഹമുണ്ടാവുക. ഞാനും ജോര്‍ജിനയും വിവാഹിതരാകുമെന്നതില്‍ എനിക്ക് 1000 ശതമാനം ഉറപ്പാണ്. എന്ന് റൊണാൾഡോ മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജോർജിന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വജ്രമോതിരത്തിന്‍റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കിട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രശസ്‌ത ആഭരണ വ്യവസായി ജൂലിയ ഷാഫെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മോതിരത്തിന്‍റെ വില 3 മില്യൺ ഡോളറാണെന്ന് ജൂലിയ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മോതിരത്തിലെ കല്ല് 35 കാരറ്റ് ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വജ്രമാണെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകാണാത്ത മോതിരമാണിത്‌. വജ്രാഭരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോതിരങ്ങൾ കാണാറുള്ളൂ.

Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez
Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez (AFP)

ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാഡ്രിഡിലെ ഒരു ഗുച്ചി സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് റൊണാൾഡോ ജോർജിനയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. കാലക്രമേണ ആ ബന്ധം വളരുകയും 2017 ല്‍ സൂറിച്ചില്‍ നടന്ന ഫിഫ ഫുട്ബോള്‍ അവാര്‍ഡിനിടെ ഇരുവരും പ്രണയം പരസ്യമാക്കി. മോഡലും ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സറുമായ ജോര്‍ജീന എല്ലായ്‌പ്പോഴും റൊണാള്‍ഡോയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൊണാൾഡോയുടെ മുൻ പ്രണയത്തിലെ മകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച്‌ കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ്‌ ഇപ്പോൾ ഇരുവരും ജീവിക്കുന്നത്‌. ഇവാൻ‍, മാറ്റിയോ, അലാന മാർടിന‍, ബെല്ല എസ്‌മറാൾഡ എന്നാണ്‌ മറ്റു നാല്‌ കുട്ടികളുടെയും പേര്‌.

Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez
Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez (AP)

അതേസമയം താരം സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ നസറുമായുള്ള കരാർ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂടി പുതുക്കി. അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ദിവസ വരുമാനവും, ബോണസുകൾ, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന തുകയാണ് രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്ക് റൊണാള്‍ഡോയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുന്നത്.

സ്പോർട്ടിംഗ് സിപി, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, റയൽ മാഡ്രിഡ്, യുവന്‍റസ് എന്നിവയ്ക്കായും റൊണാൾഡോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് തലത്തിൽ 794 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസ് സെന്‍റർ ഫോർവേഡ് 253 അസിസ്റ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, അദ്ദേഹം 138 ഗോളുകളും 45 അസിസ്റ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez
Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez (AFP)

Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez
Cristinao Ronaldo and Georgina Rodriguez (AP)

