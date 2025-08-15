ഇതിഹാസ ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ നസ്ർ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക്. എഎഫ്സി ചാംപ്യന്സ് ലീഗ് 2 ടൂര്ണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ഐഎസ്എൽ ടീമായ എഫ്സി ഗോവയും അൽ നസ്റും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. എന്നാൽ റൊണാൾഡോ വരും എന്നതിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ല.
മോഹൻ ബഗാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എഎഫ്സി ചാംപ്യന്സ് ലീഗ് 2 ടൂര്ണമെന്റിന് യോഗ്യത നേടിയ മറ്റൊരു ടീം. അർജൻ്റീനയുടെ നായകൻ ലിയോണൽ മെസി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കളിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്.
Another chapter begins 📖— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025
AlNassr’s group in the AFC Champions League Two:
🇮🇶 Al Zawraa
🇹🇯 FC Istiklol
🇮🇳 FC Goa
Good Luck to our Nassr! 💛 pic.twitter.com/N4wslAvzIn
എഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എവേ മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നതിൽ അൽ നസ്ർ റൊണാൾഡോയുമായുള്ള കരാറിൽ ഇളവ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതിനാല് താരത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നതിൽ തടസമില്ല. ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൻ്റെ അവസാനം അല് നസ്റുമായുള്ള കരാര് രണ്ട് വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി പുതുക്കിയ റൊണാള്ഡോ, ഗോവയില് കളിക്കാനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.
ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സൂപ്പര് കപ്പില് വിജയികളായതോടെയാണ് എഫ്സി ഗോവ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്ലേ ഓഫിന് ടീം യോഗ്യത നേടിയത്. പ്ലേ ഓഫില് ഒമാന് ക്ലബ്ബായ അല് സീബിനെ 2-1 ന് തകര്ത്താണ് എഫ്സി ഗോവ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഫഷണല് ലീഗായ ഐഎസ്എല്ലിന്റെ അടുത്ത സീസണ് തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോളാണ് ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കാമെന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. അര്ജന്റീന താരം ലയണല് മെസി ഈ വര്ഷം ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
