മെസിയും റൊണാള്‍ഡോയുമില്ലാതെ ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യതാപട്ടിക;ഇതിഹാസങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടുദശകത്തിനിടെ ആദ്യം

Published : 2 minutes ago

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi ( (AP) )

ഹൈദരാബാദ്: എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോളറായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫുട്ബോള്‍ ആരാധകര്‍ കണക്കാക്കുന്ന ലയണല്‍ മെസി ഇല്ലാതെ ഇത്തവണത്തെ മികച്ച ലോക ഫുട്ബോളറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യത പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങി. മെസി മാത്രമല്ല പോര്‍ച്ചുഗലിന്‍റെ ഫുട്ബോള്‍ മാന്ത്രികന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും പട്ടികയിലില്ല. ഇരുവരുമില്ലാതെ രണ്ട് ദശകത്തിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യത പട്ടിക ഇറങ്ങുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 28നാണ് ഫിഫ മികച്ച ഫുട്ബോള്‍ താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെസിക്കായിരുന്നു മികച്ച ഫുട്ബോളര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം. ഫുട്ബോള്‍ മൈതാനം അടക്കി വാഴുന്ന ഫുട്ബോള്‍ മിശിഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെസിക്ക് എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് നായകന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ആറ് തവണയും പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008ല്‍ മികച്ച ലോക ഫുട്ബോളര്‍ക്കുള്ള ആദ്യ പുരസ്‌കാരം നേടിയ റൊണാള്‍ഡോയാണ് ഇത്തവണ പുരസ്‌കാരത്തിന് ഏറെ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട താരം. പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ടോപ്പ് ഗോള്‍ സ്കോററായി നില്‍ക്കുന്ന റൊണാള്‍ഡോ 2014ലും 2015ലും 2016ലും 2017 ലും പുരസ്‌കാരം നേടിയിരുന്നു. മെസിയാകട്ടെ 16 തവണ ബാലൺ ഡി ഓറിന് സാധ്യത പട്ടികയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട താരമാണ്. 2009ലും 2011ലും 2012ലും 2013ലും 2016ലും 2019ലും 2021ലും 2023ലും മെസിക്കായിരുന്നു മികച്ച ഫുട്ബാളര്‍ പുരസ്‌കാരം. 2020ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ സ്വപ്‌ന ടീമില്‍ മെസിയും റൊണാള്‍ഡോയും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.