ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയില് മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് പേസ് ബൗളര് ആകാശ് ദീപ്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 13 വിക്കറ്റുകളും തന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ആദ്യ അര്ധ സെഞ്ച്വറിയും താരം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ താരം യാത്രകള്ക്കായി പുതിയൊരു വാഹനം കൂടി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ടൊയോട്ടയുടെ പ്രീമിയം എസ്യുവി വാഹനമായ ഫോര്ച്യൂണറാണ് ആകാശ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായി. താക്കോൽ സ്വീകരിച്ചു. ജീവതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം’ – കാർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിത്രം സഹിതം ആകാശ്ദീപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
എന്നാല് വാഹനം നിരത്തിലിറക്കിയതിന്റെ പിന്നാലെ ആകാശിന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗതാഗത വകുപ്പ് പണിയും കൊടുത്തു. അതിസുരക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചതിന് അധികൃതർ താരത്തിന് നോട്ടിസ് അയച്ചു. ആകാശ് ദീപ് വാഹനം വാങ്ങിയ ഡീലർമാർക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ വാഹനം കൈമാറിയതിന് ചിൻഹാട്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡീലർമാർക്ക് ഒരു മാസത്തെ സസ്പെൻഷനും കിട്ടി! നിർബന്ധിത രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഡീലർ ഫോർച്യൂണർ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് കൈമാറിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വിശദീകരണം നൽകാൻ 14 ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 39, 41(6), 207 എന്നിവ പ്രകാരം വാഹന ഉടമയായ ആകാശ്ദീപ് സിംഗിന് വാഹന ഉപയോഗ നിരോധന നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ, HSRP, തേർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കൽ, സാധുവായ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 62 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി താരം കാര് വാങ്ങിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഷോറൂമിലെത്തി വാഹനം കൈപ്പറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ആകാശ് ദീപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിനു താഴെ ഇന്ത്യൻ താരം സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നായി നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഉൾപ്പെടെ 13 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. 1986 ൽ ചേതൻ ശർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബൗളറായി. ഓവലിൽ നടന്ന അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ തന്റെ ആദ്യ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി നേടിയ ആകാശ് ബാറ്റിംഗിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി എത്തിയ അദ്ദേഹം, ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളുമായി 107 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ 12 ബൗണ്ടറികളോടെ 66 റൺസാണ് നേടിയത്.
