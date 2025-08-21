ETV Bharat / sports

അർജന്‍റീനയുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്‍റും ചിലിയുടെ യൂണിവേഴ്‌സിഡാഡ് ഡി ചിലിയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Copa Sudamericana Match Abandoned
Copa Sudamericana Match Abandoned After Violent Fan Clashes in Argentina (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 5:49 PM IST

തെക്കേ അമേരിക്കൻ ക്ലബ് ചാംപ്യൻഷിപ്പായ കോപ്പ സുഡമേരിക്കാനയില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 രണ്ടാം പാദത്തില്‍ അർജന്‍റീനയുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്‍റും ചിലിയുടെ യൂണിവേഴ്‌സിഡാഡ് ഡി ചിലിയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അവെല്ലനേഡയിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്‍റിലെ ലിബർട്ടഡോറസ് ഡി അമേരിക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സംഭവം. അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 90 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. 300-ലധികം ചിലിയൻ ആരാധകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മത്സരത്തിനിടെ ചിലി ആരാധകർ കല്ല്, ചൂലുകൾ, കുപ്പികൾ, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവ അർജന്‍റീനിയൻ ആരാധകര്‍ക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെ സ്റ്റേഡിയം അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാക്ഷിയായി. മുന്നറിയിപ്പുകളും പോലീസ് ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായി.

Copa Sudamericana Match
Copa Sudamericana Match (X/ La FM)

സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തീ പടരുകയുണ്ടായി. 650 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 150-ലധികം സ്വകാര്യ ഏജന്‍റുമാരും സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അക്രമത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട 'ബാര ബ്രാവ' വിഭാഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. സ്കോർ 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലായതോടെ റഫറി 48-ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരം നിർത്തിവച്ചു.

മേഖലയിലെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘകാല സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കലാപത്തിന്‍റെ കാരണമായി പറയുന്നത്. പ്രാദേശിക ആക്രമണാത്മക വിഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡുകളിലെ സന്ദർശക ആരാധകരെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു. ചിലിയൻ ആരാധകരുടെ അക്രമാസക്തമായ പെരുമാറ്റം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തി. ആരാധകരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള CONMEBOLന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്‌തത് സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഫുട്ബോൾ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയായ CONMEBOL മത്സരം റദ്ദാക്കുകയും മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

