ETV Bharat / sports

'മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിട്ട് ബാഴ്‌സലോണയിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം മണ്ടനല്ല ഹാലൻഡ്'- ഗാർഡിയോള

ഹാലൻഡ് ബാഴ്‌സയിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ പ്രതികരിച്ച് പരിശീലകന്‍ പെപ് ഗാർഡിയോള

Erling Haaland
File Photo: Erling Haaland (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

യൂറോപ്യൻ ഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവ സ്‌ട്രൈക്കറാണ് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയുടെ എർലിംഗ് ഹാലൻഡ്. അടുത്ത സീസണിൽ ബാഴ്‌സലോണ പ്രസിഡന്‍റ് ജോൺ ലാപോർട്ട തന്‍റെ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി ഹാലൻഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സ്‌പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ സിറ്റിയുമായുള്ള ഒമ്പത് വർഷത്തെ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് ഹാലൻഡ് ബാഴ്‌സയിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ പ്രതികരിച്ച് പരിശീലകന്‍ പെപ് ഗാർഡിയോള രംഗത്തെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'തനിക്ക് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിടാൻ മാത്രം മണ്ടനല്ല ഹാലൻഡെന്ന് ഗാർഡിയോള പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് ഫുട്ബോളാണ്. നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഫുട്ബോൾ ട്രാൻസ്‌ഫറുകളുടെ സ്വഭാവം പ്രവചനാതീതമാണ്, ഹാലൻഡിനെ സ്വപ്‌നം കാണാത്ത ഒരു ക്ലബ്ബുകളില്ലായെന്ന് ഗാർഡിയോള പറഞ്ഞു. ഈ സീസൺ അവസാനത്തോടെ കരാർ തീരുന്ന റോബർട്ട് ലെവന്‍ഡോവ്‌സ്‌കിക്ക് പകരക്കാരനെന്ന നിലയിലാണ് ബാഴ്‌സ ഹാലൻഡിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നേരത്തെ ഹാലൻഡ് ബൊറൂസ്യ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോഴും ബാഴ്‌സ താരത്തിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ അന്ന് ഗ്വാർഡിയോള ബാഴ്‌സയെ മറികടന്ന് താരത്തെ സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ സിറ്റിക്കായി എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാലൻഡ് 11 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഹാലാൻഡിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സിറ്റിക്കായി കളിച്ച 101 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാലൻഡ് 90 ഗോളുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം ഇന്നലെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ സിറ്റി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കി. ബ്രെൻഡ്ഫോർഡിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് അവർ വീഴ്‌ത്തിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ 9-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാലൻഡാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. മധ്യനിരയിൽ നിന്നും ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാസിൽ കുതിച്ചുകയറിയ താരം മിന്നൽ നീക്കവുമായി എതിർ വലകുലുക്കുകയായിരുന്നു. ജയത്തോടെ സിറ്റി 13 പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ആഴ്‌സണൽ (16) ആണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നില്‍ക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി രണ്ട് തോൽവി വഴങ്ങിയ ലിവർപൂൾ (15) രണ്ടാമതുണ്ട്.

വിജയത്തോടെ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഒരു ചരിത്ര നേട്ടവും ഗ്വാര്‍ഡിയോള സ്വന്തമാക്കി. ലീഗില്‍ അതിവേഗം 250 വിജയങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന പരിശീലകനായി പെപ് മാറി. ഇതിഹാസ പരിശീലകരായ സര്‍ അലക്‌സ് ഫെര്‍ഗൂസന്‍, ആഴ്‌സന്‍ വെങര്‍ എന്നിവരെയാണ് അദ്ദേഹം മറികടന്നത്.

  1. Also Read: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഐഎസ്എൽ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍; ലിസ്റ്റില്‍ മലയാളികളും
  2. Also Read:സഹലും ഉവൈസും ടീമില്‍; ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  3. Also Read:സൂപ്പർ ലീ​ഗ് കേരള: കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സിനു തകര്‍പ്പന്‍ ജയം; തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ 3-2ന് വീഴ്‌ത്തി

For All Latest Updates

TAGGED:

HAALAND WILL JOIN BARCELONAERLING HAALAND TRANSFER NEWSMANCHESTER CITYBARCELONA FCPEP GUARDIOLA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.