ഗരിയബന്ദ് (ഛത്തീസ്ഗഡ്): നിങ്ങള് നാട്ടിലെ ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. മറുവശത്ത്, ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, 'ഹലോ, ഞാൻ വിരാട് കോലിയാണ്', നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, വീണ്ടും ഒരു കോൾ, 'ഇത് എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് ആണ്.' പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, "ഞാൻ രജത് പട്ടീദാർ ആണ്."
ഒരു ബോളിവുഡ് കോമഡിയുടെ പ്രാരംഭ രംഗം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഗാരിയബന്ദ് ജില്ലയിലെ ദേവ്ഭോഗ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ മഡഗാവ് നിവാസികൾക്ക് ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ക്രിക്കറ്റ് ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കോളുകള് വരുമ്പോള് ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നല്ലെ എല്ലാവരും കരുതുക. മഡഗാവിലെ മനീഷ് ബിസി, ഖേംരാജും എന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഇതുതന്നെയാ കരുതിയത്. എന്നാല് സംഭവം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഉന്നതരുടെ വിഐപി കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ യുവാവിന്റെ കഥ അല്പം രസകരമാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഗൗരവകരവുമാണ്..
ജൂൺ 28 ന് മനീഷ് ഒരു പ്രാദേശിക മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ റിലയൻസ് ജിയോ സിം വാങ്ങിയതോടെയാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. വാട്സ് ആപ്പ് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്തതും പ്രൊഫൈൽ പിക് ആയി ആര്സിബി ക്യാപ്റ്റന് രജത് പട്ടീദാറിന്റെ ഫോട്ടോ ലോഡായി വന്നപ്പോഴും ഇരുവരും അത് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നാലെ കോളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അയൽക്കാരിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അല്ല. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നുമായിരുന്നു വിളികള് വന്നുതുടങ്ങിയത്. ഒരാൾ വിരാട് കോലിയാണെന്നും മറ്റൊരാൾ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോളുകള്. എന്നാല് ഇതെല്ലാം തമാശയായി കണ്ട മനീഷും ഖേംരാജും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കോൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം "മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി" എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി.
ജൂലൈ 15 ന് മനീഷിന് വീണ്ടും ഒരു അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ ലഭിച്ചു. ഇത്തവണ ഒരു മാന്യമായ ശബ്ദമായിരുന്നു. "ഭായ്, ഞാൻ രജത് പട്ടീദാർ ആണ്. ആ നമ്പർ എന്റേതാണ്, ദയവായി അത് തിരികെ തരൂ." അപ്പോഴും തങ്ങളെ ആരോ കളിയാക്കുകയാണെന്ന് കരുതി 'ഞങ്ങൾ എം.എസ്. ധോണിയാണെന്ന്' സുഹൃത്തുക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ മൊബൈൽ നമ്പർ തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും തന്റെ പരിശീലകരും സുഹൃത്തുക്കളും വിളിക്കുന്ന നമ്പറാണെന്നും വിളിച്ചയാള് പറഞ്ഞിട്ടും മനീഷ് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവില് പോലീസിനെ അയക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് വിളിച്ചയാള് ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു.
പിന്നാലെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോലീസ് അവരുടെ വാതിൽക്കൽ എത്തിയതോടെയാണ് യുവാക്കൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസിലായത്. തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള നമ്പര് യഥാര്ഥത്തില് ആര്സിബി നായകന്റേതാണെന്നും തങ്ങള് സംസാരിച്ചിരുന്നത് കോലി, ഡിവില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവരുമായാണെന്നും മനീഷ് ബിസിയും ഖേംരാജും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പോലീസ് കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിച്ചതോടെ യുവാക്കള് സിം തിരികെ നൽകി.
വിരാട് കോലിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ ഖേംരാജിന്, ആകസ്മികമായുള്ള കോളുകൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. 'ഒരു റോങ് നമ്പർ കാരണമാണ് എനിക്ക് കോലിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായെന്ന് ഖേംരാജ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രജത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ നമ്പർ, ഏതാനും മാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ടെലകോം കമ്പനി സിം കാർഡ് നിർജ്ജീവമാക്കി മനീഷിന് നല്കുകയായിരുന്നു.
