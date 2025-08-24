ETV Bharat / sports

ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞ് ചേതേശ്വർ പൂജാര; കളമൊഴിയുന്നത് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നെടുന്തൂൺ - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എട്ടാമത്തെ റൺസ് സ്കോററായാണ് പൂജാരയുടെ വിരമിക്കല്‍.

CHETESHWAR PUJARA TEST LATEST NEWS IN MALAYALAM ചേതേശ്വർ പൂജാര
Cheteshwar Pujara (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

മുംബൈ: ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ബാറ്റിങ് നെടുന്തൂണുകളില്‍ ഒരാളായിരുന്ന താരമാണ് ചേതേശ്വർ പൂജാര. മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്‌തനായി മാറിയ താരം സാങ്കേതികത്തികവിന്‍റെയും പഴുതടച്ച പ്രതിരോധത്തിന്‍റെയും പേരിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. 2023-ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയായിരുന്നു താരം അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചത്.

ഇന്ത്യ തോറ്റ മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിലുമായി 14, 27 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പൂജാരയുടെ സ്കോര്‍. ഇതിന് പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് തിരികെ എത്താനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്നും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് 37-കാരന്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എട്ടാമത്തെ റൺസ് സ്കോററായാണ് പൂജാരയുടെ വിരമിക്കല്‍. 103 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 19 സെഞ്ചുറിയും 35 അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ 43.60 ശരാശരിയിൽ 7,195 റൺസാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അ‍ഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിലും താരം ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51 റണ്‍സാണ് സമ്പാദ്യം. ഐപിഎല്ലില്‍ വിവിധ ടീമുകള്‍ക്കായി 30 മത്സരങ്ങളിലും പൂജാര കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വിരമിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് പൂജാര സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ പോസ്റ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്കോട്ടെന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് എത്തിയ തനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതിലധികം ക്രിക്കറ്റ് നല്‍കിയെന്നാണ് തന്‍റെ വിടവാങ്ങല്‍ കുറിപ്പില്‍ പൂജാര വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'രാജ്‌കോട്ട് എന്ന ചെറിയ നഗരത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായ ഞാന്‍ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണുകയും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ക്രിക്കറ്റ് എനിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും ജീവിതലക്ഷ്യവും സ്‌നേഹവും നല്‍കി.

എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി എന്‍റെ സംസ്ഥാനത്തെയും മഹത്തായ ഈ രാജ്യത്തെയും പ്രതിനിധികരിക്കാന്‍ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞ്, ദേശീയഗാനമാലപിച്ച്, കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോളെല്ലാം എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നല്‍കാനാണ് ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും വാക്കുകളില്‍ വിവരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ്. എപ്പോഴത്തേയും പോലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ട്. ഏറെ നന്ദിയോടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ വിരമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു"- ചേതാശ്വര്‍ പൂജാര കുറിച്ചു.

READ HERE: ''രക്തവും ക്രിക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുമോ''..?; ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് സഞ്ജയ് റാവത്ത്

മുംബൈ: ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ബാറ്റിങ് നെടുന്തൂണുകളില്‍ ഒരാളായിരുന്ന താരമാണ് ചേതേശ്വർ പൂജാര. മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്‌തനായി മാറിയ താരം സാങ്കേതികത്തികവിന്‍റെയും പഴുതടച്ച പ്രതിരോധത്തിന്‍റെയും പേരിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. 2023-ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയായിരുന്നു താരം അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചത്.

ഇന്ത്യ തോറ്റ മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിലുമായി 14, 27 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പൂജാരയുടെ സ്കോര്‍. ഇതിന് പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് തിരികെ എത്താനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്നും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് 37-കാരന്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എട്ടാമത്തെ റൺസ് സ്കോററായാണ് പൂജാരയുടെ വിരമിക്കല്‍. 103 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 19 സെഞ്ചുറിയും 35 അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ 43.60 ശരാശരിയിൽ 7,195 റൺസാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അ‍ഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിലും താരം ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51 റണ്‍സാണ് സമ്പാദ്യം. ഐപിഎല്ലില്‍ വിവിധ ടീമുകള്‍ക്കായി 30 മത്സരങ്ങളിലും പൂജാര കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വിരമിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് പൂജാര സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ പോസ്റ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്കോട്ടെന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് എത്തിയ തനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതിലധികം ക്രിക്കറ്റ് നല്‍കിയെന്നാണ് തന്‍റെ വിടവാങ്ങല്‍ കുറിപ്പില്‍ പൂജാര വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'രാജ്‌കോട്ട് എന്ന ചെറിയ നഗരത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായ ഞാന്‍ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണുകയും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ക്രിക്കറ്റ് എനിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും ജീവിതലക്ഷ്യവും സ്‌നേഹവും നല്‍കി.

എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി എന്‍റെ സംസ്ഥാനത്തെയും മഹത്തായ ഈ രാജ്യത്തെയും പ്രതിനിധികരിക്കാന്‍ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞ്, ദേശീയഗാനമാലപിച്ച്, കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോളെല്ലാം എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നല്‍കാനാണ് ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും വാക്കുകളില്‍ വിവരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ്. എപ്പോഴത്തേയും പോലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ട്. ഏറെ നന്ദിയോടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ വിരമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു"- ചേതാശ്വര്‍ പൂജാര കുറിച്ചു.

READ HERE: ''രക്തവും ക്രിക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുമോ''..?; ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് സഞ്ജയ് റാവത്ത്

Last Updated : August 24, 2025 at 2:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHETESHWAR PUJARA TESTLATEST NEWS IN MALAYALAMചേതേശ്വർ പൂജാരCHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.