യുഎസ് ഓപ്പണ് ചാമ്പ്യന് പട്ടം കാർലോസ് അൽകരാസിന്; സിന്നറിനെ വീഴ്ത്തി ഒന്നാംസ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു
തന്രരെ ണ്ടാമത്തെ യുഎസ് ഓപ്പണ് കിരീടവും ആറാമത്തെ ഗ്രാന്ഡ്സ്ലാം കിരീടവുമാണ് അൽകരാസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : September 8, 2025 at 11:12 AM IST
യുഎസ് ഓപ്പണ് ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിള്സില് കാര്ലോസ് അല്കരാസിന് കിരീടം. ഫൈനലിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും മുന് ചാമ്പ്യനുമായ ജാനിക് സിന്നറെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അൽകാരസ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ചാമ്പ്യനായത്. വിജയത്തോടെ, എടിപി റാങ്കിംഗിൽ അല്കരാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 21 കാരനായ താരം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് ഓപ്പണ് കിരീടവും ആറാമത്തെ ഗ്രാന്ഡ്സ്ലാം കിരീടവുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബ്യോൺ ബോർഗിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി. 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയം.
ശക്തനായ ഒരു എതിരാളിയെ വീഴ്ത്താന് അൽകാരസിന് രണ്ട് മണിക്കൂറും 42 മിനിറ്റുമാണ് വേണ്ടിവന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ സിന്നറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി താരം കിരീടം നേടിയിരുന്നു. വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിൽ സിന്നറിനോട് തോറ്റെങ്കിലും സിൻസിനാറ്റി കിരീടം നേടി യുഎസ് ഓപ്പണിൽ പ്രവേശിച്ച അൽകരാസ് തുടക്കം മുതൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് തുടർന്നത്. ഫൈനലിൽ ഒരു സെറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കിരീടം നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ സെറ്റിൽ, സ്പാനിഷ് താരം തന്റെ ഇറ്റാലിയൻ എതിരാളിയുടെ സെർവ് തകർത്തു.
ശക്തമായ ബാക്ക്ഹാൻഡും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം സിന്നറിനെ പിന്നിലാക്കി ആദ്യ സെറ്റ് 6-2 ന് നേടി. തുടർച്ചയായ പിഴവുകൾ കാരണം ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സിന്നർ തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും രണ്ടാം സെറ്റ് 6-3 ന് നേടി അല്കരാസ് മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം തന്റെ കൈകളിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി രണ്ട് സെറ്റുകൾ നേടി മത്സരം വിജയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കിരീടം നേടിയ ശേഷം, അൽകരാസ് തന്റെ ടീമിന് നന്ദി പറഞ്ഞു, 'എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു ബഹുമതിയാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
How Carlitos' second US Open title sounded on US Open radio 🔊 pic.twitter.com/mL0KkTfzyc— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
2022 ല് നോർവേയുടെ കാസ്പർ റൂഡിനെ തോൽപിച്ചാണ് അല്കാരസ് യുഎസ് ഓപ്പണിലെ കന്നിക്കിരീടം നേടിയത്. ഈ വർഷം ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ഫൈനലിൽ ഇരുതാരങ്ങളും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ സീസണിലെ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ഫൈനലുകളിൽ ഒരേ പുരുഷ താരങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ടെന്നിസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത്തവണ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര് യുഎസ് ഓപ്പണ് ഫൈനല് മത്സരം കാണാന് എത്തിയിരുന്നു.
വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം അരീന സബലേങ്കയ്ക്ക്
വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം ബെലാറൂസിന്റെ അരീന സബലേങ്ക സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനലിൽ യുഎസ് താരം അമാൻഡ അനിസിമോവയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് 3–6, 6–7 (3–7) വീഴ്ത്തിയാണ് സബലേങ്ക കിരീടം ചൂടിയത്. സെറീന വില്യംസിനു ശേഷം തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി സബലേങ്ക. 2012, 2013, 2014 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു സെറീന വനിതാ ചാംപ്യനായത്.
