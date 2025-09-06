യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ സെമിയില്‍ ജോക്കോവിച്ച് വീണു; കലാശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ അൽകാരസും സിന്നറും ഏറ്റുമുട്ടും

നാളെ നടക്കുന്ന കിരീടപ്പോരില് ജാനിക് സിന്നറെ അൽകാരസ് നേരിടും.
Published : September 6, 2025 at 11:25 AM IST
യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് സെമി മത്സരത്തില് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ വീഴ്ത്തി കാർലോസ് അൽകാരസ് ഫൈനലിൽ. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു അൽകാരസിന്റെ ജയം. നാളെ നടക്കുന്ന കിരീടപ്പോരില് ജാനിക് സിന്നറെ അൽകാരസ് നേരിടും. ഒരു സീസണിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഫൈനലുകളിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രധാന എടിപി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇരുവരും ഫൈനലിൽ കളിച്ചതോടെ ഈ വർഷം അൽകാരസും സിന്നറും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ശക്തമാണ്. അൽകാരസ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയപ്പോൾ സിന്നർ വിംബിൾഡണിൽ വിജയിച്ചു.
സെമിഫൈനലിൽ അൽകാരസ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ 6-4, 7-6(4), 6-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്, സിന്നർ ഫെലിക്സ് ഓഗർ-അലിയാസെമിനെ 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 എന്ന സ്കോറിനും വീഴ്ത്തി.മുപ്പത്തെട്ടാം വയസിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം സെമിയിലും കടന്ന് ചരിത്രവും കുറിച്ചാണ് ജോക്കോ അൽകാരസിനെ നേരിടാനെത്തിയത്. ആദ്യ സെറ്റിൽ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ സെർവ് ഭേദിച്ച ശേഷം, അൽകാരസ് ലീഡ് നിലനിർത്തുകയും ആദ്യ സെറ്റ് 6–4ന് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് ജോക്കോവിച്ച് തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചെങ്കിലും ടൈ ബ്രേക്കർ നേടിയ സ്പാനിഷ് താരം രണ്ടാം സെറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
തുടർന്ന് മൂന്നാം സെറ്റ് അനായാസം നേടിയ അൽകാരസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതേസമയം ഒരു സീസണിലെ എല്ലാ ഗ്രാന്സ്ലാമുകളിലും ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലിലെത്തുന്ന പ്രായംകൂടിയ താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് ജോക്കോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അൽകാരസ് ഒരു സെറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, തന്റെ ആറാമത്തെ പ്രധാന കിരീടം നേടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മത്സരശേഷം ജോക്കോവിച്ച് പറഞ്ഞു.
സിന്നർ ഓഗർ-അലിയാസെമിനെ തോൽപ്പിച്ചു
നാല് സെറ്റുകൾ നീണ്ടുനിന്ന മറ്റൊരു സെമി മത്സരത്തിൽ സിന്നർ ഓഗർ-അലിയാസൈമിനെ മറികടന്നു. ആദ്യ സെറ്റ് 6-1 ന് അനായാസം ജയിച്ച ശേഷം, രണ്ടാം സെറ്റ് 6-3 ന് സ്വന്തമാക്കി കനേഡിയൻ താരം തിരിച്ചുവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തുടർച്ചയായി രണ്ട് സെറ്റുകൾ നേടി ഇറ്റാലിയൻ താരം പിന്നീട് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. 2004 മുതൽ 2008 വരെ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് വർഷം യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം റോജർ ഫെഡററായിരുന്നു നേടിയത്.
ഇത്തവണ കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാകാൻ സിന്നറിന് അവസരം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, റോഡ് ലാവർ, റോജർ ഫെഡറർ, നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഒരു സീസണിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളുടെയും ഫൈനലിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ കളിക്കാരനുമാണ് സിന്നർ. കൂടാതെ, ഫെഡറർ, ജോക്കോവിച്ച്, നദാൽ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഓപ്പൺ എറയില് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഫൈനലിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ കളിക്കാരനുമാണ്.
അൽകാരസ് vs സിന്നർ മത്സരം
എടിപി ടൂർ ഇവന്റുകളിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ അൽകാരസിനാണ് മുൻതൂക്കം. സ്പാനിഷ് താരം ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ സിന്നർ അഞ്ച് തവണ വിജയിച്ചു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അവസാന അഞ്ച് എടിപി ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫൈനലുകളിൽ, അൽകാരസ് നാല് തവണ വിജയിച്ചു. നാളെ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോര് കാണാന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമെത്തും.
