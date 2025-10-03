ETV Bharat / sports

ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിക്കെതിരേ കാലിക്കറ്റിന് മിന്നും ജയം; സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരളയ്‌ക്ക് ആവേശോജ്വല തുടക്കം

21,903 പേരാണ് ആദ്യമത്സരം കാണാൻ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് കോഴിക്കോട്ട് ആവേശോജ്വല തുടക്കം. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മുന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സി ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയെ 2-1 വീഴ്‌ത്തി. പകരമെത്തിയ അരുൺ കുമാറാണ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കാലിക്കറ്റിന്‍റെ വിജയഗോൾ അടിച്ചത്. 21,903 പേരാണ് ആദ്യമത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്. പതിനാലാം മിനിറ്റിലാണ് ലീഗിലെ ആദ്യ ഗോള്‍ പിറന്നത്. കാലിക്കറ്റ് ഡിഫൻ‍ഡർ പി.ടിമുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ബോക്സിനകത്ത് ഫോഴ്‌സ താരം എ.അജിൻ ഫൗൾ ചെയ്‌തു. ഇതിനു ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്കെടുത്ത കൊളമ്പിയക്കാരൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ റിങ്കോൺ ലുകാമിക്ക് പിഴച്ചില്ല. ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി.

മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിക്ക് മികച്ച അവസരം കൈവന്നു. എന്നാൽ ഡഗ്ലസ് റോസ ഷോട്ട് പായിക്കാൻ വൈകിയപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ്‌ ഡിഫണ്ടർ പന്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്തു. വലതുവിങിലൂടെ കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സിക്കായി പ്രശാന്ത് മോഹൻ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാണികളുടെ കൈയ്യടി നേടി. മുപ്പത്തിയൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി സുവർണാവസരം നഷ്ടമാക്കി. നിജോ ഗിൽബെർട്ട് എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് തട്ടിയിട്ടാൽ ഗോളാവുമായിരുന്നു. കൃത്യസ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഗിഫ്റ്റിക്ക് പക്ഷെ പന്ത് തൊടാനായില്ല. ആദ്യപകുതി കാലിക്കറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗോൾ ലീഡിൽ അവസാനിച്ചു.

SUPER LEAGUE KERALA 2
SUPER LEAGUE KERALA 2 (SLK Media)

രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കാലിക്കറ്റ് കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ജോനാഥൻ നാഹുവൽ, മനോജ്‌ എന്നിവരാണ് പകരക്കാരായി വന്നത്. പിന്നാലെ കൊച്ചിയും രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. റിൻറെയ്ത്താൻ ഷെയ്സ, സംഗീത് സതീഷ് എന്നിവരാണ് എത്തിയത്. അറുപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഇടതു പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയുടെ നിജോ ഗിൽബെർട്ട് നൽകിയ സുന്ദരമായ ക്രോസ്സിന് ഡഗ്ലസ് റോസ തലവെച്ചെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി.

എൺപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ നിജോ ഗിൽബെർട്ട് എടുത്ത വളഞ്ഞിറങ്ങിയ ഫ്രീകിക്ക് പോസ്റ്റിന്‍റെ മൂലയിലേക്ക് ചാടിയുയർന്ന്‌ കാലിക്കറ്റ്‌ ഗോൾ കീപ്പർ ഹജ്മൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഗോൾ മടക്കാനുള്ള നിജോ ഗിൽബർട്ടിന്‍റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന് എൺപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ ഫലം വന്നു. പകരക്കാരനായി എത്തിയ സംഗീത് നൽകിയ ക്രോസിൽ ഡഗ്ലസ് റോസയുടെ ഹെഡ്ഡർ ഗോൾ (1-1). പിറന്നു. പിന്നാലെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കാലിക്കറ്റ്‌ വിജയഗോൾ നേടി. പ്രശാന്ത് മോഹൻ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകിയ ക്രോസ്സ് അരുൺ കുമാർ കൊച്ചിയുടെ വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു (2-1). മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി അരുൺ കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഉദ്ഘാടന മത്സരം കാണാൻ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സി ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ബേസിൽ ജോസഫ്, ടീം ഉടമ വി.കെ.മാത്യൂസ്, എസ്‌എല്‍കെ എംഡി ഫിറോസ് മീരാൻ, സിഇഒ മാത്യു ജോസഫ്, കെഎഫ്എ പ്രസിഡന്‍റ് നവാസ് മീരാൻ, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എംഎൽഎ, ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സി.പി.മുസാഫർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ എത്തിയിരുന്നു.

