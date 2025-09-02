ETV Bharat / sports

കൊല്ലത്തിനെതിരെ കാലിക്കറ്റിന് ആദ്യ ജയം, കൂറ്റനടിയുമായി കൃഷ്‌ണദേവന്‍, പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നേറ്റം - KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS

കെസിഎല്ലിൽ ഇതാദ്യമായാണ് കാലിക്കറ്റ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെതിരെ ഒരു മത്സരം ജയിക്കുന്നത്.

KCL 2025
Calicut Globestars Defeat Aries Kollam Sailors by 14 Runs in KCL Thriller (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 9:46 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിന് ജയം. കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ 14 റൺസിനാണ് കാലിക്കറ്റ് തോല്‍പ്പിച്ചത്. കാലിക്കറ്റ് ഉയർത്തിയ 203 റൺസ് പിന്തുടർന്ന കൊല്ലം 188ൽ എല്ലാവരും പുറത്തായി. അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് വരെ മത്സരം നീണ്ടിരുന്നു. കെസിഎല്ലിൽ ഇതാദ്യമായാണ് കാലിക്കറ്റ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെതിരെ ഒരു മത്സരം ജയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഫൈനൽ അടക്കം ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ നാല് മത്സരങ്ങളിലും കാലിക്കറ്റ് തോറ്റിരുന്നു.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോർ ഉയർത്തി കാലിക്കറ്റിന് വിജയമൊരുക്കിയ കൃഷ്‌ ദേവനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ഓപ്പണിങ്ങിൽ പുതിയൊരു പരീക്ഷണവുമായിട്ടായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യമായി ഓപ്പണറുടെ റോളിലെത്തിയ എസ് മിഥുൻ ഒരു സിക്സർ മാത്രം നേടി പുറത്തായി. രോഹൻ കുന്നുമ്മലും അജിനാസും ചേർന്ന രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ 75 റൺസ് ചേര്‍ത്തു. അജിനാസ് 46ഉം രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ 36ഉം റൺസെടുത്ത് മടങ്ങി.

KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS
KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS (KCA)

18ആം ഓവറിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ കൃഷ്‌ണദേവന്‍, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 150 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ്. 19ആം ഓവർ മുതൽ നിറഞ്ഞാടിയ താരം ആ ഓവറിൽ രണ്ട് സിക്‌സറും ഒരു ഫോറും അടിച്ചെടുത്തു. ഷറഫുദ്ദീൻ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ അഞ്ച് പന്തും കൃഷ്‌ണദേവന്‍, സിക്‌സര്‍ പറത്തിയതോടെ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ സ്കോർ 202 ലെത്തി. വെറും 11 പന്തുകളിൽ ഒരു ഫോറും ഏഴ് സിക്സുമടക്കം 49 റൺസുമായി കൃഷ്‌ണദേവന്‍, പുറത്താകാതെ നിന്നു. 32 റൺസുമായി അഖിൽ സ്കറിയ മികച്ച പിന്തുണയായി. കൊല്ലത്തിനായി എ ജി അമലും എം എസ് അഖിലും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ 16 റൺസെടുത്ത വിഷ്‌ണു വിനോദ് പുറത്തായി. എന്നാൽ സച്ചിൻ ബേബിയും അഭിഷേക് ജെ നായരും ചേർന്ന രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ 46 റൺസെടുത്തു. 27 റൺസെടുത്ത സച്ചിനെ ഹരികൃഷ്‌ണന്‍ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തുടർന്നെത്തിയവരൊക്കെ നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അഭിഷേക് ജെ നായർ കൊല്ലത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയെങ്കിലും സ്കോർ 179ൽ നില്‍ക്കെ താരവും പുറത്തായി.

50 പന്തുകളിൽ മൂന്ന് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 74 റൺസാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്. ചെറുതെങ്കിലും കൂറ്റനടികളുമായി കളം നിറഞ്ഞ ഷറഫുദ്ദീനും എം എസ് അഖിലുമെല്ലാം ചേർന്ന് കളിയുടെ ആവേശം അവസാന ഓവറിലേക്ക് നീട്ടി. എന്നാൽ അവസാന ഓവറിൽ ഉജ്ജ്വലമായി പന്തെറിഞ്ഞ ഇബ്‌നുല്‍ അഫ്‌താബ് കളി കാലിക്കറ്റിന് അനുകൂലമാക്കി. 35 റൺസ് വഴങ്ങി അഫ്‌താബും അഖിൽ സ്കറിയയും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. വിജയത്തോടെ കാലിക്കറ്റ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.

