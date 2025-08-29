പുതിയ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിന് കീഴില് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. കാഫ നേഷൻസ് കപ്പില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് താജിക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും. ദുഷാൻബെയിലെ ഹിസോർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 9 മണിക്കാണ് കിക്കോഫ്. ഒക്ടോബറിൽ സിംഗപ്പൂരിനെതിരെ നടക്കുന്ന നിർണായകമായ എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു സുപ്രധാന തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റ്. 23 അംഗങ്ങളുള്ള സ്ക്വാഡില് ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, എം.എസ് ജിതിൻ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എന്നീ മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങളും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും താജിക്കിസ്ഥാനും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ഇന്ത്യയടക്കം എട്ടു ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആതിഥേയരായ താജിക്കിസ്ഥാൻ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് നടക്കുന്ന പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ഗ്രൂപ്പ് റണ്ണറപ്പുകൾ ദുഷാൻബെയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കൾ താഷ്കെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
It's Matchday 💫— Indian Football Team (@IndianFootball) August 29, 2025
The #BlueTigers 🇮🇳 take on hosts Tajikistan in their opening match of the #CAFANationsCup2025 tonight 🤩
Catch the action live on @fancode 📡#TJKIND ⚔️ #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/8q59DD38Yu
സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയില് നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവിയറിഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോള്, ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായ 133-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. ജാമിലിന്റെ മുൻഗാമിയായ മനോളോ മാർക്വേസിന് കീഴിൽ, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് അവരുടെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് നേടിയത്. 2023 ജൂൺ മുതൽ ഇന്ത്യ 23 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിജയങ്ങൾ മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ 11 എണ്ണവും തോൽവിയിലാണ് അവസാനിച്ചത്.
ലോക റാങ്കിംഗിൽ 17-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇറാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും ടൂർണമെന്റിലും ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കുള്ള ടീമാണ്. 161-ാം സ്ഥാനത്താണ് അഫ്ഗാന്, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന എഎഫ്സി ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ അവര് ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന റിവേഴ്സ് മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ തളച്ചിരുന്നു. അതേസമയം മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ
- ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളി: ഇന്ത്യ vs താജിക്കിസ്ഥാൻ - രാത്രി 9:00
- സെപ്റ്റംബർ 1, തിങ്കൾ : ഇന്ത്യ vs ഇറാൻ - വൈകുന്നേരം 5:30
- സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴം : ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ - വൈകുന്നേരം 5:30
- സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കൾ : മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരം
- സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കൾ : ഫൈനൽ
കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം
ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഹൃത്വിക് തിവാരി. ഡിഫൻഡർമാർ: രാഹുൽ ഭേക്കെ, നൗറെം റോഷൻ സിംഗ്, അൻവർ അലി, സന്ദേശ് ജിംഗൻ, ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ്, ഹ്മിംഗ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: നിഖിൽ പ്രഭു, സുരേഷ് സിംഗ് വാങ്ജാം, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ജീക്സൺ സിംഗ്, ബോറിസ് സിംഗ്, ആഷിക് കുരുണിയൻ, ഉദാന്ത സിംഗ്, നൗറെം മഹേഷ് സിംഗ്. ഫോർവേഡ്സ്: ഇർഫാൻ യാദ്വാദ്, മൻവീർ സിംഗ് (ജൂനിയർ), ജിതിൻ എംഎസ്, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്തെ, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. ഹെഡ് കോച്ച്: ഖാലിദ് ജാമിൽ.
