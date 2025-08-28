ETV Bharat / sports

ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ തിളക്കം; പിവി സിന്ധു, സാത്വിക് - ചിരാഗ് സഖ്യം പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ - PV SINDHU BWF 2025 PERFORMANCE

മലയാളി താരം എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പുറത്തായി.

BWF World Championships 2025 Day 3
BWF World Championships 2025 Day 3 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 10:58 AM IST

പാ​രി​സ്: ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ പി.​വി സി​ന്ധു ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് പ്രി​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പ്രവേശിച്ചു. മലേഷ്യയുടെ കറുപ്പത്തേവൻ ലെത്ഷാനയെ 43 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ 21-19, 21-15 എന്ന സ്കോറിനാണ് സിന്ധു തോല്‍പ്പിച്ചത്. 2019 ൽ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോക കിരീടം നേടിയ സിന്ധു, 2021 ലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ മൂന്നാം റൗണ്ടിലെത്തിയത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ സിന്ധു 3-9 നും പിന്നീട് 12-18 നും പിന്നിലായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ആറ് പോയിന്‍റുകൾ നേടി ഇന്ത്യൻ താരം മത്സരത്തില്‍ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഓപ്പണറെ 21-19 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.

അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ സിന്ധു ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം ചൈനയുടെ വാങ് ഷിയിയെ നേരിടും. 2022 ൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ സിന്ധു വാങ് ഷിയിയെ തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഒമ്പതാം സീഡായ ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക്‌സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലിയു കുവാങ് ഹെങ്, യാങ് പോ ഹാൻ സഖ്യത്തിനെതിരെ തങ്ങളുടെ ട്രേഡ്‌മാർക്ക് ആക്രമണ ശൈലിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യം പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ ഗെയിം 22-20 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടാം ഗെയിം 21-13 എന്ന നിലയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവരും 16-ാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ചൈനയുടെ ലിയാങ് വെയ് കെങ്, വാങ് ചാങ് എന്നിവരെയാണ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ സാത്വിക് - ചിരാഗ് സഖ്യം നേരിടുക.

ആദ്യ ഗെയിമിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം 20-16 എന്ന നിലയിൽ നാല് പോയിന്‍റ് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ലിയുവും യാങ്ങും 20 എന്ന സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. തുടർന്ന് സാത്വിക്കും ചിരാഗും തുടർച്ചയായ രണ്ട് പോയിന്‍റുകൾ നേടി ഗെയിം ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ഇരുവരും നിർണായക ലീഡ് നേടിയെടുക്കുകയും വിജയം പൂർത്തിയാക്കുകയുമായിരുന്നു. മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ ധ്രുവ് കപിലയും തനിഷ ക്രാസ്റ്റോയും അയർലണ്ടിന്‍റെ ജോഷ്വ മാഗി-മോയ റയാൻ സഖ്യത്തെ വെറും 35 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-11, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി അനായാസമായി മുന്നേറി. ഹോങ്കോംഗ് ചൈനയുടെ ടാങ് ചുൻ മാൻ, ത്സെ യിംഗ് സ്യൂട്ടിനെ സഖ്യത്തെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം നേരിടും.

അതേസമയം, മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ റുത്വിക ഗാഡ്ഡെയുടെയും രോഹൻ കപൂറിന്‍റേയും പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ലോക 33-ാം നമ്പർ താരങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ ജോഡി രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ നാലാം റാങ്കുകാരായ മലേഷ്യൻ ജോഡിയോട് 21-16, 21-11 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മലയാളി താരം എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് ധീരമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവച്ചെങ്കിലും ഡെന്മാർക്കിന്‍റെ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം ആൻഡേഴ്‌സ് ആന്‍റൺസണിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

ഒരു മണിക്കൂറും 21 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ 21-8, 17-21, 23-21 എന്ന സ്‌കോറിന് താരം വീണത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ സൗമ്യമായി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു, തുടർച്ചയായി നാല് പോയിന്‍റുകൾ നേടി മത്സരം സമനിലയിലാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ, പ്രണോയ് രണ്ട് മാച്ച് പോയിന്‍റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും മുതലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2011 മുതൽ നടന്ന എല്ലാ ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

