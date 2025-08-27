പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് പിവി സിന്ധു രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബൾഗേറിയയുടെ കലോയാന നൽബന്റോവയുടെ വെല്ലുവിളി മറികടന്നാണ് താരത്തിന്റെ നേട്ടം. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിംഗിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിന്ധു, ലോക 69-ാം നമ്പർ താരം നൽബന്റോവയെ 39 മിനിറ്റിൽ 23-21, 21-6 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.ഈ സീസണിൽ ഫോമിനായി ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പിവി സിന്ധു , 19 വയസ്സുള്ള തന്റെ എതിരാളിക്കെതിരെ പതുക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ ഇടവേളയിൽ നാല് പോയിന്റ് പിന്നിലായെങ്കിലും പിന്നാലെ സിന്ധു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
രണ്ടുതവണ ജൂനിയർ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യനും 2024 പാരീസ് ഒളിമ്പ്യനുമായ നൽബന്റോവ സമ്മർദ്ദത്തിന് മുന്നിൽ തളർന്നില്ല, അവസാനം വരെ സിന്ധുവിനോട് പൊരുതിയാണ് വീണത്. സ്കോർ: 23–21, രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ സിന്ധു ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സലോണി സമീർഭായ് മേത്തയെയോ മലേഷ്യയുടെ കറുപ്പതേവൻ ലെത്ഷാനയെയോ നേരിടും. 2019 ലെ മുൻ ബാഡ്മിന്റണ് ലോക ചാമ്പ്യനായ സിന്ധു, ആഗോള ഷോപീസിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ ആറാമത്തെ മെഡൽ തേടിയാണ് നീങ്ങുന്നത്. 2013 ലും 2014 ലും തുടർച്ചയായി വെങ്കല മെഡലുകൾ നേടിയ 2017 ലും 2018 ലും തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.
അതേസമയം മലയാളി താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയിയും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2023 ൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലോക 34-ാം നമ്പർ താരം പ്രണോയ്, പാരീസിൽ നടന്ന തന്റെ ആദ്യ പുരുഷ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ 47-ാം റാങ്കുകാരൻ ഫിൻലാൻഡിന്റെ ജോക്കിം ഓൾഡോർഫിനെ 21-18, 21-15 എന്ന സ്കോറിനാണ് വീഴ്ത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച ലക്ഷ്യ സെൻ പുറത്തായതിന് ശേഷം പുരുഷ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തില് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പ്രണോയ്.
മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ രോഹൻ കപൂറും റുത്വിക ഗാഡ്ഡെയും മക്കാവു ചൈനയുടെ ലിയോങ് ഇയോക് ചോങ്, എൻജി വെങ് ചി സഖ്യത്തെ 18-21, 21-16, 21-ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നേറി.ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ബൈ ലഭിച്ച ധ്രുവ് കപിലയും തനിഷ ക്രാസ്റ്റോയും ബുധനാഴ്ച രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആരംഭിക്കും.
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഒമ്പതാം സീഡുകളായ സാത്വിക്സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് ബൈ നേടി. നാളെ മുതൽ അവരുടെ മത്സരം ആരംഭിക്കും.വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചു. പ്രിയ കൊഞ്ചെങ്ബാം-ശ്രുതി മിശ്ര സഖ്യവും റുതപർണ പാണ്ട-ശ്വേതപർണ പാണ്ട സഖ്യവും ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 2011 മുതൽ നടന്ന എല്ലാ ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ട് .
PV SINDHU STORMS INTO THE NEXT ROUND! pic.twitter.com/z7A2KQz4aw— The Khel India (@TheKhelIndia) August 26, 2025
