റിയോ ഡെ ജനീറോ: ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം ബ്രസീലിനും മികച്ച തകര്പ്പന് ജയം. ചിലിയെ എതിരില്ലാതെ മൂന്ന് ഗോളിന് കാനറിപ്പട വീഴ്ത്തി. എസ്റ്റേവോ, ലൂക്കാസ് പക്വെറ്റ, ബ്രൂണോ ഗുയുറുഗ്വാ എന്നിവരാണ് കാനറി പടയ്ക്കായി ഗോള് കണ്ടെത്തിയത്. യോഗ്യതാ പട്ടികയിൽ അർജന്റീനക്ക് പുറകിൽ ബ്രസീൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
മത്സരത്തിലുടനീളം ബ്രസീലിന്റെ ആധിപത്യ പ്രകടനമായിരുന്നു കാണാനായത്. കളിയുടെ 38-ാം മിനിറ്റിൽ എസ്റ്റാവോയായിരുന്നു ആദ്യം വലകുലുക്കിയത്. പകുതി സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആതിഥേയ ടീം 1-0 ന് ലീഡ് നേടി. 72-ാം മിനിറ്റിൽ എൽ. ഹെൻറിക്കിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ ലൂക്കാസ് പാക്വെറ്റ ബ്രസീലിന്റെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. 76-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഗുയിമാറാസിന്റെ മൂന്നാം ഗോളിലൂടെ ബ്രസീല് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കളിയില് ഇരുടീമുകളും ഒന്നിലധികം പകരക്കാരെ ഇറക്കിയിരുന്നു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ റാഫിൻഹയ്ക്ക് പകരം ബ്രസീൽ റിച്ചാർലിസണെ ഇറക്കിയപ്പോള് 71-ാം മിനിറ്റിൽ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിക്കും ജോവോ പെഡ്രോയ്ക്കും പകരം ലൂക്കാസ് പാക്വെറ്റയും കൈയോ ജോർജും കളത്തിലിറങ്ങി. 78-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സാണ്ടർ അരവേനയ്ക്ക് പകരം മാക്സിമിലിയാനോ ഗുട്ടിയറസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലിയും മാറ്റം വരുത്തി. വീോലൂക്കാസ് അസാദിയും റോഡ്രിഗോ എച്ചെവേറിയയും ചിലിക്കായി കളത്തിലിറങ്ങി.
അതേസമയം ബ്രസീലിന്റെ 18 കാരനായ എസ്റ്റെവോ വില്ലിയൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ബുക്കില് തന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി. പെലെയ്ക്ക് ശേഷം 'സൗഹൃദമല്ലാത്ത' മത്സരങ്ങളിൽ ബ്രസീലിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി താരം മാറി. 1958-ൽ 17 വയസ്സും 4 മാസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സ്വീഡനെതിരെ ഫൈനലിൽ ഗോൾ നേടി ബ്രസീലിന് ആദ്യ ലോക കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത പെലെയെ പിന്തുടർന്നാണ് എസ്റ്റെവോ വരുന്നത്. എസ്റ്റെവോയ്ക്ക് 18 വയസ്സും 4 മാസവുമാണ് പ്രായം. ചിലിക്കെതിരെ 38-ാം മിനിറ്റിൽ എസ്റ്റെവാവോ മനോഹരമായ ഒരു ഓവർഹെഡ് കിക്ക് എടുത്ത് ഗോൾ വലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അർജന്റീന വെനസ്വേലയെയും കൊളംബിയ ബൊളീവിയയെയും ഉറുഗ്വേ പെറുവിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു കളിയിൽ പരാഗ്വേയും ഇക്വഡോറും ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യത പട്ടികയിൽ അര്ജന്റീന ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 17 മത്സരത്തിൽ നിന്നും 12 ജയവും രണ്ട് സമനിലയും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി 38 പോയിന്റാണുള്ളത്. 28 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമതാണ് ബ്രസീൽ. 27 പോയിന്റുമായി യുറുഗ്വായ് മൂന്നാമതും 26 പോയിന്റുമായി ഇക്വഡോർ നാലാമതുമാണ്. അതേസമയം, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 10ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിലി നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു. വെനെസ്വല ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
