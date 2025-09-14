ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കെത്തി ബഹിഷ്‌കരണാഹ്വാനം; കളിക്കാര്‍ക്ക് ആശങ്ക, ഇടപെട്ട് ഗംഭീര്‍- റിപ്പോര്‍ട്ട്

ടീമിലെ ചില കളിക്കാർ നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കളത്തിന് പുറത്തുള്ള ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവം അവർക്ക് ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമാക്കി മാറ്റിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

India’s captain Suryakumar Yadav, player Subhman Gill, and head coach Gautam Gambhir during a practice session ahead of the Asia Cup 2025 match against Pakistan in Dubai on Saturday, (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2025 at 3:19 PM IST

ദുബായ്‌: ഏഷ്യ കപ്പില്‍ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യ-പാക് ടീമുകള്‍ ഇന്ന് നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുകയാണ്. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും അതിന് ശേഷമുള്ള സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിനും ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ മത്സരം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം ഇന്ത്യയില്‍ കൊടുമ്പിരികൊള്ളുകയാണ്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലടക്കം ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചൂടുപിടിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന്‍റെ അലയൊലികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കും എത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗിൽ തുടങ്ങിയവരെ വരെ ഞെട്ടിച്ചു. ടീമിലെ മിക്കവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപഭോക്താക്കളായതിനാല്‍ മത്സരത്തിൻ്റെ 'ബഹിഷ്‌കരണ ആഹ്വാനങ്ങൾ' അവരെ വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. കളിക്കാർ മുഖ്യപരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറുമായും മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുമായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തി. സാഹചര്യം എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഉപദേശം തേടിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ടീമിലെ ചില കളിക്കാർ മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുള്ള ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവം അവർക്ക് ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമാക്കി മാറ്റിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സഹപരിശീലകന്‍ റയാൻ ടെൻ ഡോഷേറ്റാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. സാധാരണയായി മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗംതം ഗംഭീറോ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവോ ആണ് ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. മാനേജ്‌മെൻ്റ് തീരുമാനം ഡ്രസിങ് റൂമിലെ സംഘർഷങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ദുബായില്‍ രാത്രി എട്ടുമണിക്കാണ് ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ യുഎഇയെ ഇന്ത്യ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്തപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഒമാനെ 93 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏഷ്യ കപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡ്: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവര്‍ത്തി, അർഷ്‌ദീപ് സിങ്‌, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ഹര്‍ഷിത് റാണ, റിങ്കു സിങ്.

