ഇന്ത്യന് ഫുട്ബാളിന്റെ ആരവമായി മാറിയ ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഫുട്ബോള് പ്രേമികള്. അന്താരാഷ്ട്ര ലീഗിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ലീഗില് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളും ബൂട്ടുക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ടീമുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാന് കടുത്ത മത്സരമാണ് ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും സീസണുകളില് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടൂര്ണമെന്റിലടക്കം കളിച്ച താരങ്ങള് ഐഎസ്എല്ലിലെ വിവിധ ക്ലബുകള്ക്കായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് എത്തിയ ആഗോള ഐക്കണുകളെ കുറിച്ചറിയാം.
അലസ്സാൻഡ്രോ ഡെൽ പിയറോ - ഡൽഹി ഡൈനാമോസ്
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിച്ച സൂപ്പര് താരമാണ് മുൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്ട്രൈക്കറായ അലസ്സാൻഡ്രോ ഡെൽ പിയറോ. ലീഗിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് താരമായിരുന്ന ഡെൽ പിയറോ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിൽ ഇറ്റലിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതിനു പുറമേ, 2006 ൽ ട്രോഫി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു മികച്ച കരിയറിൽ, ഡെൽ പിയറോ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി 300-ലധികം ഗോളുകളും ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ ടീമിനായി 27 ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
റോബർട്ട് പിയേഴ്സ് - എഫ്സി ഗോവ
1998-ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഫ്രഞ്ച് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു റോബർട്ട് പിയേഴ്സ്. 2014 ലെ ഐഎസ്എല്ലിൽ എഫ്സി ഗോവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച താരം എട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പുറമേ, ഈ ഡാഷിംഗ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ യുവേഫ യൂറോ 2000 നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 2003-04 ലെ ആഴ്സണലിന്റെ അപരാജിത പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ഡേവിഡ് ട്രെസ്ഗെറ്റ് - പൂനെ സിറ്റി
1998 ലെ ലോകകപ്പിൽ പൈറസിനൊപ്പം ഫോർവേഡായ ഡേവിഡ് ട്രെസ്ഗെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റലിക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ നിര്ണായക ഗോൾ നേടുകയും യൂറോ 2000 ലും അദ്ദേഹം മികച്ച പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രെസ്ഗെറ്റ് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം യുവന്റസിനായാണ് കളിച്ചത്. പിന്നാലെ 2014ലെ സീസണിലാണ് താരം പൂനെ സിറ്റിയിൽ ചേർന്നത്.
മാർക്കോ മറ്റെരാസി - ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി
2006 ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ മാർക്കോ മറ്റെരാസി ഐഎസ്എല്ലിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സീസണുകളിൽ ചെന്നൈയിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്നു. ആദ്യ സീസണിൽ പ്ലെയർ-കം-കോച്ച് കൂടി ആയിരുന്നു. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ താരം ടീമിനായി ബൂട്ടുക്കെട്ടി. മറ്റെരാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ചെന്നൈയിൻ ഐഎസ്എല്ലിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിൽ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി. സെമിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് കഷ്ടിച്ചാണ് ടീം പരാജയപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം സീസണിലും ചെന്നൈയിൻ മറ്റെരാസിയെ മാനേജരായി നിലനിർത്തി, തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ എഫ്സി ഗോവയെ 3-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മറ്റെരാസി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
ജോൺ കാപ്ഡെവില - നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി
ലീഗിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച മറ്റൊരു ഇതിഹാസം മുൻ സ്പാനിഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ജോൺ കാപ്ഡെവില്ലയാണ്. 2014 ൽ അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയിൽ ചേർന്നു.2010 ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ സ്പാനിഷ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്, 2000 ലെ സിഡ്നി ഗെയിംസിൽ ഫുട്ബോളിൽ ഒളിമ്പിക് വെള്ളി മെഡലും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
റോബർട്ടോ കാർലോസ്- ഡൽഹി ഡൈനാമോസ്
ബ്രസീല് സൂപ്പര് താരമായിരുന്ന റോബർട്ടോ കാർലോസ് 2015 ൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിന്റെ പ്ലെയർ-മാനേജറായിരുന്നു. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലെഫ്റ്റ് ബാക്കുകളിൽ ഒരാളായ കാർലോസ് ലോകകപ്പിന്റെ മൂന്ന് പതിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 2002 ൽ അത് നേടുകയും ചെയ്തു. ഫ്രീ-കിക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 1996 ലെ അറ്റ്ലാന്റ ഗെയിംസിൽ ഒളിമ്പിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് കൂടിയാണ്.
