മുംബൈ: ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ മുഖ്യ സ്പോണ്സറാകാന് പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ച് ബിസിസിഐ. 025-ലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഫാൻ്റസി ഗെയിമിങ് ആപ്പായ ഡ്രീം ഇലവന് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പുതിയ സ്പോണ്സറെ കണ്ടെത്താന് ബിസിസിഐ നീക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം ബിസിസിഐ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി.
ബിഡ്ഡുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അവ വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള വിശദമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും താത്പര്യപത്രത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത 5,00,000 രൂപ ഫീസും ബാധകമായ ജിഎസ്ടിയും അടച്ച് രേഖകൾ സ്വന്തമാക്കാം. ബിസിസിഐയുടെ sponsorship@bcci.tv എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ പണമടച്ചതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അയച്ചാൽ രേഖകൾ ലഭിക്കും.
താതപര്യപത്രം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടും രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ പതിനാറുമാണ്. താത്പര്യപത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. താത്പര്യപത്രം വാങ്ങിയെന്നു കരുതി ലേലം വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകില്ലെന്നും ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കാരണവും നൽകാതെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും താത്പര്യപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയ റദ്ദാക്കാനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ ബിസിസിഐക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തെവിടെയുമോ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്, വാതുവയ്പ്പ്, ചൂതാട്ട സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ലേലത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025-ലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നിരോധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബിഡ് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിങ്, ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച്, ക്രിപ്റ്റോ ടോക്കൺ തുടങ്ങിയ ബിസിനസുകളിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിഡർമാർക്കും വിലക്കുണ്ട്. കൂടാതെ, സറോഗേറ്റ് ബ്രാൻഡിംഗ് വഴിയുള്ള ബിഡ് സമർപ്പണവും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ബിഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബിസിസിഐക്ക് സ്പോൺസർമാർ ഉള്ളതിനാലാണിത്. അത്ലീഷർ (അത്ലറ്റിക് വസ്ത്ര ബ്രാന്ഡുകള്) , സ്പോർട്സ് വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾ, ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കിങ്- ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, നോൺ-ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ, ആൽക്കഹോൾ ഇതര ശീതളപാനീയങ്ങൾ, ഫാനുകൾ, മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറുകൾ, സുരക്ഷാ ലോക്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ബ്രാൻഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.
ഈ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടാതെ, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും "പൊതുജനങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള അശ്ലീലം ഉൾപ്പെടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
