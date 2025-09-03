ETV Bharat / sports

രോഹിത് മുതൽ കോലി വരെ..! ബിസിസിഐ ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് പാസായവർ ആരൊക്കെ? പൂർണ്ണ പട്ടിക ഇതാ - BCCI FITNESS TEST PASSED LIST

വിരാട് കോലിക്ക് മാത്രം ലണ്ടനില്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താന്‍ ഇളവ് നല്‍കി.

Rohit Sharma, Virat Kohli
Rohit Sharma, Virat Kohli (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read

ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിരാട് കോലിയും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് കോലി ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായതോടെ വിദേശ മണ്ണിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏക കളിക്കാരനായി താരം മാറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് രോഹിത്തും ഗില്ലും അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലുള്ള സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലെത്തി ഫിറ്റ്‌നെസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയരായത്.

പതിവ് യോയോ ടെസ്റ്റിന് പുറമെ കളിക്കാര്‍ക്ക് ഇത്തവണ ബ്രോങ്കോ ടെസ്റ്റ് കൂടി ബിസിസിഐ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കാനായി രോഹിത്തിനോടും കോലിയോടും ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാവാന്‍ ബിസിസിഐ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ടെസ്റ്റിന് ഹാജരായത്. വിദേശത്ത് ചെയ്യാൻ ബോർഡിന്‍റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിരാട് കോലി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

File Photo: India Cricket Team
File Photo: India Cricket Team (AP)

ബിസിസിഐ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസായ താരങ്ങള്‍

നിലവിൽ, ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ആവശ്യമായ ഫിറ്റ്നസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. രോഹിത് ശർമ്മ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഹർഷിത് റാണ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, റിങ്കു സിംഗ്, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, രജത് പട്ടീദാർ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, മുഹമ്മദ് ഷമി, വരുൺ ചക്രവർത്തി, മുകേഷ് കുമാർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, സർഫറാസ് ഖാൻ, തിലക് വർമ്മ, അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ധ്രുവ് ജുറൽ, ശാർദുൽ താക്കൂർ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ.

ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാത്ത താരങ്ങള്‍?

ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചിലർ ഇപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന കളിക്കാരിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കെഎൽ രാഹുൽ, ഋഷഭ് പന്ത്, ആകാശ് ദീപ്, നിതീഷ് റെഡ്ഡി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ അടുത്തതായി ഏഷ്യാ കപ്പിലാണ് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും നടക്കും.

പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കും 5 മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 ഐ പരമ്പരയ്ക്കുമായി ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകും. നവംബർ 14 മുതൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ 2 ടെസ്റ്റുകളും 3 ഏകദിനങ്ങളും 5 ടി20 ഐകളും കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ അവസാന ദൗത്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ്.

File Photo: India Cricket Team
File Photo: India Cricket Team (AP)

