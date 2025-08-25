ETV Bharat / sports

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്‌ ബിൽ; ഡ്രീം ഇലവനുമായുള്ള കോടികളുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ - BCCI TERMINATES DREAM11 DEAL

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ജേഴ്‌സിയിൽ നിന്ന് ഡ്രീം ഇലവന്‍ എന്ന പേര് നീക്കം ചെയ്യും.

Indian cricket Team
File Photo: Indian cricket Team (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 3:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ സ്‌പോൺസറായ ഡ്രീം ഇലവനുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ടീമിന്‍റെ ജേഴ്‌സിയിൽ നിന്ന് ഡ്രീം ഇലവന്‍ എന്ന പേര് നീക്കം ചെയ്യും. പണം വച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ പ്രവർത്തനം, പരസ്യം എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ‘പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ്‌ റെഗുലേഷൻ ഓഫ്‌ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്‌ ബിൽ 2025’ പാസാക്കിയതോടെയാണ്‌ പുതിയ തീരുമാനം.

ബിൽ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ വരുമാനം നിലക്കുന്നതിനാൽ സ്‌പോൺസർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഡ്രീം ഇലവൻ ബിസിസിഐയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 'ബിസിസിഐയും ഡ്രീം11 ഉം തമ്മിലുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ അത്തരം ഒരു സംഘടനയുമായും ബിസിസിഐക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി ദേവ്ജിത് സൈകിയ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

358 കോടി ചിലവഴിച്ചാണ്‌ ഡ്രീം ഇലവൻ മൂന്ന്‌ വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്‌ ടീമിന്‍റെ സ്‌പോൺസർമാരായത്‌.2023 മുതൽ ബിസിസിഐയുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാർ 2026ലാണ്‌ അവസാനിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഫുട്‌ബോൾ ലീഗായ ഐഎസ്‌എല്ലിന്‍റെ ഫാന്‍റസി പങ്കാളികളും ഡ്രീം ഇലവനാണ്‌. ഏഷ്യാ കപ്പിന് മുമ്പ് ഏത് കമ്പനിയാണ് ബിസിസിഐയുമായി കൈകോർക്കുന്നതെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇപ്പോള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ടാറ്റ, റിലയൻസ്, അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, ഗ്രോ, സെറോദ, മഹീന്ദ്ര, ടൊയോട്ട, പെപ്‌സി തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികളുടെ പേരുകള്‍ പുതിയ സ്‌പോസണ്‍സിപ്പിനുള്ള മത്സരത്തിനുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അതേസമയം പണം വച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന് മൂന്നുവർഷം തടവോ ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയോ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ബിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ തടയാനാണു നിയമഭേദഗതി. ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പുകൾക്കു ശിക്ഷയും പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തും. സെലിബ്രിറ്റികൾ ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രീം ഇലവന്‍ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു പുറമേ മൊബൈൽ പ്രീമിയർ ലീഗ്, പോക്കർബാസി, മൈ11സർക്കിൾ, സുപ്പി, വിൻസോ, പ്രോബോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിപ്പു നൽകി തുടങ്ങി.

