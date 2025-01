ETV Bharat / sports

സ്‌പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പില്‍ വീണ്ടും മുത്തമിട്ട് ബാഴ്‌സലോണ; റയലിനെതിരേ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം - SPANISH SUPER CUP 2025

Barcelona players celebrate with their team's trophy of the Spanish Super Cup after the final soccer match between Real Madrid and Barcelona ( AP )