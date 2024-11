ETV Bharat / sports

ലാലിഗയിൽ ബാഴ്‌സലോണയെ സെൽറ്റവിഗോ സമനിലയില്‍ തളച്ചു, അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ജയം

Barcelona held to a draw by Celta Vigo in La Liga ( AP )