പാകിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്തു: വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് 7 വിക്കറ്റ് ജയം

ഷൊര്‍ണ അക്തറിന് മൂന്നുവിക്കറ്റും മറൂഫ, നഹിദ രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ വീതവും വീഴ്‌ത്തി

Women's ODI World Cup
Bangladesh beat Pakistan by 7 wickets in Women's ODI World Cup (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
കൊളംബോ: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശിന് 7 വിക്കറ്റിന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പാകിസ്ഥാൻ 28.3 ഓവറിൽ 129 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 130 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ബംഗ്ലാദേശ് 31.1 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ സ്‌കോര്‍ മറികടന്നു. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഷൊര്‍ണ അക്തറിന്‍റേയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം നേടിയ മറൂഫ, നഹിദ അക്തര്‍മാരുടെയും ബൗളിങ്ങാണ് പാക് പടയെ വീഴത്തിയത്.

പാകിസ്ഥാന് തുടക്കത്തില്‍ രണ്ട് റണ്‍സിനിടെ രണ്ട് വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മറുഫ അക്തർ ബംഗ്ലാദേശിന് നിർണായക ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. ഒമൈല്‍ സൊഹൈല്‍ (0), സിദ്ര അമീന്‍ (0) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. 17 റൺസ് നേടിയ ശേഷം മുനീബ അലിയും പുറത്തായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്‍റെ സ്കോർ 14 ഓവറിൽ 4/4 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. റമീൻ ഷമിം 23 റൺസും ഫാത്തിമ സന ​​22 റൺസും നേടി. ടീമിനായി മറ്റൊരു ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കും 25 റൺസ് പോലും തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അലിയ റിയാസ് (13), സിദ്ര നവാസ് (15), നതാലിയ പെര്‍വെയ്‌സ് (9), നഷ്‌റ സന്ധു (1), സാദിയ ഇഖ്ബാല്‍ (4) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റുതാരങ്ങള്‍. ദിയാന ബെയ്ഗ് (16) പുറത്താവാതെ നിന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 130 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ടീമിനായി റൂബിയ ഹൈദർ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. 77 പന്തിൽ 8 ഫോറുകൾ സഹിതം 54 റൺസ് നേടി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ നിഗർ സുൽത്താന 23 റൺസും, ശോഭന മൊസ്റ്റാരി 24 റൺസുമായി നേടി. പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി ഡയാന ബെയ്ഗും ഫാത്തിമ സനയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ഇരു ടീമുകളുടേയും പ്ലേയിംഗ് 11

പാകിസ്ഥാന്‍: മുനീബ അലി, ഒമൈമ സൊഹൈല്‍, സിദ്ര അമിന്‍, ആലിയ റിയാസ്, സിദ്ര നവാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), നതാലിയ പെര്‍വൈസ്, ഫാത്തിമ സന (ക്യാപ്റ്റന്‍), റമീന്‍ ഷമീം, നഷ്‌റ സന്ധു, ഡയാന ബെയ്ഗ്, സാദിയ ഇഖ്ബാല്‍

ബംഗ്ലാദേശ്: ഫര്‍ഗാന ഹോക്ക്, റുബ്യ ഹൈദര്‍, ഷര്‍മിന്‍ അക്തര്‍, നിഗര്‍ സുല്‍ത്താന (ക്യാപ്റ്റന്‍ & വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ശോഭന മൊസ്താരി, ഷൊര്‍ണ അക്തര്‍, ഫാഹിമ ഖതുന്‍, നഹിദ അക്തര്‍, റബേയ ഖാന്‍, മറുഫ അക്തര്‍, നിഷിത അക്തര്‍ നിഷി.

