ETV Bharat / sports

ഫുട്‌ബോള്‍ സിംഹാസനത്തില്‍ ഇനി പുതിയ സുല്‍ത്താൻ; ഡെംബലെയുടെ ബാലണ്‍ ദ ഓര്‍ തിളക്കത്തിന് പിന്നില്‍...

35 ഗോളും 16 അസിസ്റ്റുമാണ് സീസണില്‍ പി എസ് ജിക്ക് വേണ്ടി താരം നേടിയത്. ലയണൽ മെസിക്കും നെയ്‌മറിനും എംബാപ്പെയ്ക്കും നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഡെംബലെയ്‌ക്കായി

DEMBELE WINS BALLON D OR BALLON D OR 2025 BONMATI WINS BALLON D OR BALLON D OR 2025 HIGHLIGHTS
Ousmane Dembele and Ainata Bonmati with their Ballon d'Or awards at Théâtre du Châtelet in Paris (Ballon d'Or X Handle)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാരീസ്: ഈ വർഷത്തെ ബാലണ്‍ ദ ഓര്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി പിഎസ്‌ജിയുടെ ഫ്രഞ്ച് താരം ഒസ്‌മാൻ ഡെംബലെ. ബാഴ്‌സലോണയുടെ സ്‌പാനിഷ് കൗമാര താരം ലാമിന്‍ യമാലിനെ മറികടന്നാണ് ഡെംബലെയുടെ സുവര്‍ണ നേട്ടം. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം പി എസ് ജിക്ക് നേടികൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് സൂപ്പര്‍താരത്തെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്.

പി എസ് ജിക്ക് ആദ്യ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടവും യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പും നേടുന്നതിൽ ഡെംബെലെ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 35 ഗോളും 16 അസിസ്റ്റുമാണ് സീസണില്‍ പി എസ് ജിക്ക് വേണ്ടി താരം നേടിയത്. ലയണൽ മെസിക്കും നെയ്‌മറിനും എംബാപ്പെയ്ക്കും നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഡെംബലെയ്‌ക്കായി എന്നതാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.

DEMBELE WINS BALLON D OR BALLON D OR 2025 BONMATI WINS BALLON D OR BALLON D OR 2025 HIGHLIGHTS
Ousmane Dembele clinches Ballon d'Or (Dembele X handle)

"വളരെയധികം സന്തോഷം, അഭിമാനം, ഇത് ഒരു സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരം. ഈ യാത്രയിലുടനീളം എന്നെ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി," പാരീസിലെ തിയേറ്റർ ഡു ചാറ്റ്‌ലെറ്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ വികാരാധീനനായ ഡെംബെലെ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ക്ലബ് പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്വെ തനിക്ക് ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെയാണ്. ഇതൊരു വ്യക്തിഗത ട്രോഫിയാണ്, പക്ഷേ അത് നേടിയത് യഥാർഥത്തിൽ കൂട്ടായ പോരാട്ടമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. റെയ്‌മ ണ്ട് കോപ്പ (1958), മൈക്കൽ പ്ലാറ്റിനി (1983, 1984, 1985), ജീൻ-പിയറി പാപ്പിൻ (1991), സിനദിൻ സിദാൻ (1998), കരിം ബെൻസേമ (2022) എന്നിവർക്ക് ശേഷം കിരീടം നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഫ്രഞ്ച് താരമായി 28 കാരൻ മാറി.

വീണ്ടും ബോൺമാറ്റി, ലോക റെക്കോഡ്

വനിതകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാവായ ബാഴ്‌സലോണയുടെ ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ബാലണ്‍ ദ ഓര്‍ പുരസ്‌കാരത്തില്‍ മുത്തമിട്ടത്. ആഴ്‌സണലിൻ്റെ സ്‌പെയ്ൻ താരം മരിയോന കാൽഡെൻ്റിനെ മറികടന്നാണ് മൂന്നാം തവണയും ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി പുരസ്‌കാരം നേടിയത്. 2023, 2024, 2025 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ബാലണ്‍ ദ ഓര്‍ നേടാൻ താരത്തിനായി. ഈ അവാര്‍ഡ് മൂന്ന് തേവണ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കി.

വിജയികളുടെ പൂർണ പട്ടിക

ബാലൺ ഡി'ഓർ

  • പുരുഷന്മാർ: ഔസ്‌മാൻ ഡെംബെലെ (ഫ്രാൻസ്, പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ)
  • വനിതകൾ: ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി (സ്‌പെയിൻ, ബാഴ്‌സലോണ)

കോപ ട്രോഫി (മികച്ച അണ്ടർ 21 ഫുട്ബോൾ താരം)

  • പുരുഷന്മാർ: ലാമിൻ യമാൽ (സ്പെയിൻ, ബാഴ്‌സലോണ)
  • വനിതകൾ: വിക്കി ലോപ്പസ് (സ്പെയിൻ, ബാഴ്‌സലോണ)

യാഷിൻ ട്രോഫി (മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ)

  • പുരുഷന്മാർ: ജിയാൻലൂജി ഡോണാരുമ്മ (ഇറ്റലി, പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ)
  • വനിതകൾ: ഹന്ന ഹാംപ്‌ടൺ (ഇംഗ്ലണ്ട്, ചെൽസി)

ഗെർഡ് മുള്ളർ ട്രോഫി (വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ സ്‌കോറർമാർ)

  • പുരുഷന്മാർ: വിക്‌ടർ ഗ്യോകെറസ് (സ്വീഡൻ, സ്‌പോർട്ടിംഗ് സിപി/ആഴ്‌സണൽ)
  • വനിതകൾ: ഇവാ പജോർ (പോളണ്ട്, ബാഴ്‌സലോണ)

യൊഹാൻ ക്രൈഫ് ട്രോഫി (വർഷത്തിലെ മികച്ച പരിശീലകൻ)

  • പുരുഷന്മാർ: ലൂയിസ് എൻറിക് (സ്പെയിൻ, പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ)
  • വനിതകൾ: സറീന വീഗ്മാൻ (നെതർലാൻഡ്‌സ്, ഇംഗ്ലണ്ട്)

ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ദ ഇയർ

പുരുഷന്മാർ: പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ (ഫ്രാൻസ്)

വനിതകൾ: ആഴ്‌സണൽ (ഇംഗ്ലണ്ട്)

സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ്

സാന ഫൗണ്ടേഷൻ (സ്പെയിൻ)

Also Read: 'വെടി ഉതിര്‍ത്ത് മത്സരം നിര്‍ത്തണം'; ജൻ്റില്‍മാന്‍സ് ഗെയിമില്‍ വയസന്‍സ് ചേര്‍ത്ത് പാക് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ച, വിമര്‍ശനം

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMBELE WINS BALLON D ORBALLON D OR 2025BONMATI WINS BALLON D ORBALLON D OR 2025 HIGHLIGHTSBALLON D OR WINNERS LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.