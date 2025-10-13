വനിതാ ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തോല്വി, ഓസീസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം
സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ അലിസ ഹീലിയുടെ പ്രകടനമാണ് (142) ഓസീസിനെ ജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
Published : October 13, 2025 at 10:36 AM IST
വിശാഖപട്ടണം: ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ചരിത്ര റെക്കോര്ഡുമായി തകര്പ്പന് ജയം സ്വന്തമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 331 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആറ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഓസീസ് മറികടന്നു. സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ അലിസ ഹീലിയുടെ ഇന്നിങ്സാണ് (142) റെക്കോർഡ് റൺചേസിലേക്ക് ഓസീസിനെ നയിച്ചത്. തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തോല്വിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനലിലേക്കുള്ള യാത്ര നിലവില് പരുങ്ങലിലാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്. ജയത്തോടെ പട്ടികയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറികടന്ന് 7 പോയിന്റുമായി കംഗാരുപട ഒന്നാമതെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ നൽകിയ 331 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഓസ്ട്രേലിയ അനായാസം മറികടന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹീലിയുടെ സെഞ്ച്വറി മികവിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ വിജയം നേടിയത്. 21 ഫോറുകളുടെയും 3 സിക്സറുകളുടെയും സഹായത്തോടെ 142 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. പിബി ലിച്ച്ഫീൽഡ് 40 റൺസും, ആഷ്ലി ഗാർഡൻ 45 റൺസും, എല്ലിസ് പെറി 47 റൺസും നേടി ടീമിനെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രീ ചരണി 3 വിക്കറ്റും, അമൻജോത് കൗർ, ദീപ്തി ശർമ്മ എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
മന്ദാന-പ്രതികയുടെ മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് പാഴായി
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്മൃതി മന്ദാനയും പ്രതീക റാവലും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇരുവരും ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 155 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മന്ദാന 66 പന്തിൽ 9 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും സഹിതം 80 റൺസും പ്രതീക 96 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളും 1 സിക്സറും സഹിതം 75 റൺസും നേടി. ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് 33 റൺസും റിച്ച ഘോഷ് 32 റൺസും നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അന്നബെൽ സതർലാൻഡ് 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അലിസ്സ ഹീലിക്ക് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
𝗔 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗮𝘁 🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Smriti Mandhana now becomes the first batter to cross 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in ODIs (in Women's Cricket) in a calendar year 👏
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @mandhana_smriti pic.twitter.com/eNq0uYasiT
മന്ദാന ചരിത്രം കുറിച്ചു
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ 1,000 റൺസ് മറികടക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായി സ്മൃതി മന്ദാന ചരിത്രം കുറിച്ചു. വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ 5,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ കളിക്കാരി എന്ന നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കി. 112 ഇന്നിംഗ്സുകളിലും 5568 പന്തുകളിലും നിന്നാണ് മന്ദാന നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
First century for Alyssa Healy as Australia's captain, and she chose the perfect stage for it 🌟— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch #CWC25 LIVE action in your region 📺 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/P7NJTo04RR