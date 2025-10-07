ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയില് ഓസീസിനെ മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും, മാക്സ്വെല്ലും കമ്മിൻസും പുറത്ത്, സ്റ്റാർക്ക് തിരിച്ചെത്തി
ലാബുഷാനെ പുറത്തായപ്പോള് ഗ്രീനും ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
Published : October 7, 2025 at 10:36 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ. ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പരുക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനാല് മിച്ചൽ മാർഷ് തന്നെയാണ് ഈ പരമ്പരയിലും ഓസീസിനെ നയിക്കുന്നത്. ലാബുഷാനെ പുറത്തായപ്പോള് ഗ്രീനും സ്റ്റാർക്കും ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അതേസമയം ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും തിരിച്ചെത്തും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ രണ്ട് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് ഓസീസ് വരുത്തിയത്. മോശം ഫോം കാരണം മാർനസ് ലാബുഷാനെയെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഓഗസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ, വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റര് രണ്ട് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് റൺസ് മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ അവസാന മത്സരം കളിച്ചതിന് ശേഷം കാമറൂൺ ഗ്രീനും ഏകദിനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനാൽ ഗ്രീനിനെ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്ന മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. കൈത്തണ്ടയിലെ ഒടിവിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലൂടെ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയ എ, ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ടീമുകൾക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മാത്യു റെൻഷായെ മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.
https://t.co/8z0xuRENBZ | #AUSvIND pic.twitter.com/cdLQYkpFQn— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2025
ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനേയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം പേസർ നഥാൻ എല്ലിസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തിരുന്ന ജോഷ് ഇംഗ്ലിസും ഇത്തവണ ടീമിലിടം നേടി.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഏകദിന ടീം
മിച്ചൽ മാർഷ് (c), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, അലക്സ് കാരി, കൂപ്പർ കോണോളി, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു റെൻഷാ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ആദം സാംപ.
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടി20 ടീം
മിച്ചൽ മാർഷ് (c), ഷോൺ അബോട്ട്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ടിം ഡേവിഡ്, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാത്യു കുഹ്നെമാൻ, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ആദം സാംപ.
- Also Read: 'വളരെ മോശം ഫോം, പാകിസ്ഥാൻ പുരുഷ ടീമിനെ വനിതാ ടീമിന് പോലും തോല്പ്പിക്കാമെന്ന് ഷോയിബ് അക്തർ
- Also Read:ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഐഎസ്എൽ താരങ്ങള് ഇവര്; ലിസ്റ്റില് മലയാളികളും
- Also Read:സഹലും ഉവൈസും ടീമില്; ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു