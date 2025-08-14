രണ്ടുവട്ടം വനിതാ സിംഗിൾസ് ജേതാവായ ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം വീനസ് വില്യംസ് ഇത്തവണ യുഎസ് ഓപ്പൺ കളിക്കും. 45കാരിയായ വീനസിനു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി നൽകിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ യുഎസ് ഓപ്പൺ മത്സരങ്ങൾ. 1981 ന് ശേഷം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സിംഗിൾസ് താരമാകാൻ അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്റര്നാഷണൽ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 1981 ൽ 47 വയസ്സുള്ള റെനി റിച്ചാർഡ്സ് ആയിരുന്നു വീനസിനെക്കാൾ പ്രായമുള്ള നേരത്തെയുള്ള ഒരു മേജർ മത്സരത്തിലെ താരം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഴ് തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ജേതാവായ വീനസ് 2000 ലും 200 ലും യുഎസ് ഓപ്പൺ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2023ല് അവസാനമായി ടൂർണമെന്റില് സിംഗിൾസ് മത്സരം കളിച്ചെങ്കിലും, ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായി. 2019 മുതൽ ടൂർണമെന്റില് വീനസ് ഒരു സിംഗിൾസ് മത്സരവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ ടെന്നീസ് താരത്തിന് സഹ അമേരിക്കൻ താരം റെയ്ലി ഒപെൽകയ്ക്കൊപ്പം മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ഇനത്തിനായി ഇതിനകം വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
At 45, Venus Williams gets a U.S. Open wild card— LeadHerlines (@lead_herlines) August 14, 2025
- her first Slam since 2023
- becoming the oldest singles entrant since 1981.
The champ says: “I’m still the same player. I hit big. This is my brand.”#VenusWilliams #USOpen pic.twitter.com/BDSRQDEGBf
നേരത്തെ ഗർഭാശയത്തിലെ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ വീനസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. 16 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി ജൂലൈയിൽ ഡിസി ഓപ്പണിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അമേരിക്കൻ ടെന്നീസ് താരം 2004 ലെ വിംബിൾഡണിൽ മാർട്ടിന നവരത്തിലോവയ്ക്ക് ശേഷം ടൂർ-ലെവൽ സിംഗിൾസ് മത്സരം ജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വനിതയായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈൽഡ് കാർഡ് വഴി വീനസ് സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ താരം പുറത്തായി.
യുഎസ് ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലെർവി എൻഗൗനോ, ജൂലിയറ്റ പരേജ, കാറ്റി മക്നാലി, വലേരി ഗ്ലോസ്മാൻ, അലിസ്സ ആൻ തുടങ്ങിയ വൈൽഡ് കാർഡ് കളിക്കാരെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരായ ബ്രാൻഡൻ ഹോൾട്ട്, നിഷേഷ് ബസവറെഡ്ഡി, ട്രിസ്റ്റൻ ബോയർ, എമിലിയോ നവ, സ്റ്റെഫാൻ ഡോസ്റ്റാനിക്, ഡാർവിൻ ബ്ലാഞ്ച്, ഫ്രാൻസിന്റെ വാലന്റൈൻ റോയർ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ട്രിസ്റ്റൻ സ്കൂൾകേറ്റ് എന്നിവർക്ക് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾ ലഭിച്ചു.
യുഎസ് ഓപ്പൺ ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ ആരംഭിക്കും
ഓഗസ്റ്റ് 24 ഞായറാഴ്ചയാണ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പുരുഷ, വനിതാ സിംഗിൾസിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ നടക്കും. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന് അരിന സബലെങ്കയാണ്. ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കും.
- Also Read: എഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 വിന് യോഗ്യത നേടി എഫ്സി ഗോവ; ഒമാൻ ക്ലബ്ബ് അൽ സീബിനെ വീഴ്ത്തി
- Also Read:യുവേഫ സൂപ്പര് കപ്പിൽ 'പിഎസ്ജി മുത്തം'; ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കി - PSG UEFA SUPER CUP WIN
- Also Read:അര്ജുൻ ടെണ്ടുൽക്കര് വിവാഹിതനാകുന്നു; വധു സാനിയ ചന്ദോക്ക്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്തി കോടികള്! - ARJUN TENDULKAR GETS ENGAGED