ETV Bharat / sports

റെക്കോഡ് ജയം; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ശ്രീലങ്ക, ഇന്ന് ഇന്ത്യാ പാക് പോരാട്ടം

ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശിനെ 20 ഓവറിൽ അഞ്ചിന് 139 റൺസിൽ തളച്ചു. 32 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ, നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി ലങ്ക ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യാ പാക് പോരാട്ടം.

SRI LANKA VS BANGLADESH ASIA CUP SRI LANKA ASIA CUP MATCH 2025
Sri Lanka's captain Charith Asalanka, third right, and teammate Kamil Mishara celebrate after winning the Asia Cup cricket match against Bangladesh at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അബുദാബി: ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് കൗണ്ടർ സ്കോർ റെക്കോർഡ് നേടി ശ്രീലങ്ക. അബുദാബിയിൽ നടന്ന ബി ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മിന്നും ജയം. നിസംഗയുടെയും (50), കാമിൽ മിഷാരയുടെയും പ്രകടനം (46 നോട്ടൗട്ട്) ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ആറ് വിക്കറ്റ് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശിനെ 20 ഓവറിൽ അഞ്ചിന് 139 റൺസിൽ തളച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 32 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ, നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി ലങ്ക ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

രണ്ടാം ഓവറിൽ കുസൽ മെൻഡിസിനെ (3) മുസ്‌തഫിസുർ റഹ്മാൻ (1/35) പുറത്താക്കി ഒരു ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. പവർപ്ലേയിൽ ശ്രീലങ്ക ഒരു വിക്കറ്റിന് 55 എന്ന നിലയിലേക്ക് കുതിച്ചതിനാൽ റൺപ്രവാഹം തടയാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സീമർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാമിൽ മിഷാര പാത്തും നിസങ്കയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 95 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. നിസങ്ക പുറത്തായതിനുപിന്നാലെ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്‌ടമായി. ശ്രീലങ്കയുടെ വിജയത്തിന് അതൊന്നും തടസമായില്ല. കാമിലിനൊപ്പം ചേർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ചരിത് അസലങ്ക ലങ്കയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചു.

അഞ്ചാം ഓവറിൽ ഷോരിഫുൾ ഇസ്ലാമിന് ഒരു റൺസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഫീൽഡർ മിഡ് ഓണിൽ നിന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങിയത് മിഷാരയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ലെഫ്റ്റ് ഹാന്‍ഡറായ സീമർ അഞ്ചാം ഓവറിൽ രണ്ട് ഫോറുകളും ഒരു സിക്‌സറും ഉൾപ്പെടെ 18 റൺസ് നേടി ചേസിങിൽ ശക്തമായ തുടക്കം കുറിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മിഡ് വിക്കറ്റിൽ സിക്‌സർ നേടി നിസങ്ക തൻ്റെ ആദ്യ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. ടി20യിൽ 2,000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയ നിസങ്ക 34 പന്തിൽ നിന്ന് ആറ് ഫോറുകളും ഒരു സിക്‌സറും സഹിതം 50 റൺസ് നേടി.

കുശാൽ പെരേരയെ ലെഗ്-ബിഫോറിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ കുടുക്കിയതോടെ ഇസ്ലാം പുറത്തായി. 29-2-4-0 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കുറച്ച് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്‌ടമായി. 108 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് നാലിന് 126 എന്ന നിലയിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഉയര്‍ന്നു. എന്നാൽ ചാരിത് അസലങ്ക (10 നോട്ടൗട്ട്), മിഷാര (41 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവ് ബംഗ്ലാദേശ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 139 എന്ന നിലയിലെത്തി.

ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ്നഷ്‌ടത്തിൽ 139 റൺസെടുത്തു. മധ്യനിരയിൽ ജേകർ അലിയുടേയും (34 പന്തിൽ 41), ഷമിം ഹുസെയ്‌ൻ്റെയും (34 പന്തിൽ 42) ചെറുത്തുനിൽപാണ് ബംഗ്ലദേശിനെ 100 കടത്തി നാണക്കേടൊഴിവാക്കിയത്.

ക്യാപ്റ്റൻ ലിറ്റൻ ദാസ് 26 പന്തിൽ 28 റൺസെടുത്തും പുറത്തായി. തുടർച്ചയായി രണ്ട് വിക്കറ്റ് മെയ്‌ഡൻമാരെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ശ്രീലങ്ക തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആദ്യ ഓവറിൽ നുവാൻ തുഷാര തൻസിദ് ഹസൻ തമീമിൻ്റെ (0) ഓഫ് സ്റ്റമ്പിനെ പുറത്താക്കി, രണ്ടാം ഓവറിൽ ദുഷ്‌മന്ത ചമീര പർവേസ് എമോണിനെ (0) പിന്നിലാക്കി.

എന്നാൽ, അഞ്ചാം ഓവറിൽ തൗഹിദ് ഹ്രിഡോയ് (8) ക്രീസിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായി കാമിൽ മിഷാര എറിഞ്ഞ ഡീപ് സ്‌ക്വയർ ലെഗിൽ നിന്നുള്ള ത്രോയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്. പവർപ്ലേയുടെ അവസാന ഓവറിലെ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വൺ-വേ ട്രാഫിക്കായി തുടർന്നു.

ഇന്ന് ഇന്ത്യാ പാക് പോരാട്ടമാണ്. ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ടിന് മാച്ച് ആരംഭിക്കും. സൂര്യകുമാർ യാദവ് ടീമിനെ നയിക്കും.

Also Read:കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസ് 'ഫിഫ്‌റ്റി നോട്ട്‌ ഔട്ട്'; സ്വന്തമായൊരു ഗ്രൗണ്ടുപോലുമില്ലാതെ തുടരുന്ന 'ഇന്നിങ്‌സ്', കോഴിക്കോട്ടെ പഴക്കംചെന്ന ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ കഥ!

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKA VS BANGLADESH MATCHASIA CUPSRI LANKAASIA CUP MATCH 2025SRI LANKA VS BANGLADESH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

ബിദുല എത്തി, സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ; ഒപ്പമുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.