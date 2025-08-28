ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിക്ക് നാളെ ബീഹാറില്‍ തുടക്കമാകും: പ്രവേശനം സൗജന്യം, മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ..!

കാണികൾക്കു സൗജന്യമായി മത്സരങ്ങള്‍ കാണാവുന്നതാണ്.

Asia Cup Hockey 2025
Asia Cup Hockey 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 3:32 PM IST

ഷ്യാ കപ്പ് പുരുഷ ഹോക്കി ടൂർണമെന്‍റിന് നാളെ ബീഹാറിലെ രാജ്‌ഗിറില്‍ തുടക്കമാകും. നാലാം കിരീടവും അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം സ്വന്തം നാട്ടിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗിലും തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലും ലഭ്യമാകും. 1982 മുതൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ 12-ാമത് പതിപ്പാണിത്. കാണികൾക്കു സൗജന്യമായി മത്സരങ്ങള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. ഹോക്കി ഇന്ത്യ ആപ്പിലോ www.ticketgenie.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ടിക്കറ്റുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

ബെൽജിയവും നെതർലാൻഡ്‌സും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 എഫ്ഐഎച്ച് ഹോക്കി ലോകകപ്പിനു യോഗ്യത നേടാനുള്ള അവസരം കൂടിയായതിനാൽ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഏഷ്യാ കപ്പ് നിർണായകമാണ്. വിജയികൾക്ക് നേരിട്ട് സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും, രണ്ടാം സ്ഥാനം മുതൽ ആറാം സ്ഥാനം വരെ എത്തുന്ന ടീമുകൾ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.

ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ 18 അംഗ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിനെ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് നയിക്കും. മൻപ്രീത് സിംഗ്, ഹാർദിക് സിംഗ്, വിവേക് ​​സാഗർ പ്രസാദ്, മൻദീപ് സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ് തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങൾ ടീമില്‍ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ 8 പ്രമുഖ ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവയെ നാല് ടീമുകളടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ഹെഡർ റൗണ്ട് റോബിൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഓരോ പൂളിൽ നിന്നും മികച്ച രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ സൂപ്പർ 4-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. പിന്നാലെ മികച്ച രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 7-ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കും.

മൂന്ന് തവണ (2003, 2007, 2017) ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടുകയും അഞ്ച് തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പാകുകയും ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ, പൂൾ എയിൽ ജപ്പാൻ, ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും അഞ്ച് തവണ റെക്കോർഡ് ജേതാക്കളുമായ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, പൂൾ ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 7 ന് ഫൈനൽ നടക്കും. പാകിസ്ഥാനും ഒമാനും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാല്‍ പകരക്കാരായി ബംഗ്ലാദേശിനെയും കസാക്കിസ്ഥാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് സോണിലിവ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും. സോണി ടെൻ 2, സോണി ടെൻ 2 എച്ച്ഡി ടിവി ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി: ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും

  • പൂൾ എ : ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ
  • പൂൾ ബി : ദക്ഷിണ കൊറിയ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈനീസ് തായ്‌പേയ്

ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾ

  • ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളി : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs ചൈന - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
  • ഓഗസ്റ്റ് 31, ഞായർ : പൂൾ എ: ജപ്പാൻ vs ഇന്ത്യ - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
  • സെപ്റ്റംബർ 1, തിങ്കൾ : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs കസാക്കിസ്ഥാൻ - രാത്രി 7:30
  • സെപ്റ്റംബർ 3, ബുധൻ : സൂപ്പർ 4s / ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്)
  • സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴം : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • സെപ്റ്റംബർ 6, ശനി : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • സെപ്റ്റംബർ 7, ഞായർ : ഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി) - വൈകുന്നേരം 7:30

ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം

കൃഷൻ പഥക്, സൂരജ് കർക്കേര, സുമിത്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ്, രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് ​​സാഗർ പ്രസാദ്, മൻദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര, അഭിഷേക്, ഡി സുഖ്‌ജെത് സിംഗ്. റിസര്‍വ് : നിലം സഞ്ജീപ് എക്‌സ്, സെൽവം കാർത്തി.

