അവസാനം വരെ ആവേശം, വിജയ 'തിലകം' നേടി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ്; ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഒൻപതാം കിരീടം

തിലക് വര്‍മയുടെ (53 പന്തില്‍ 69) പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യാ കപ്പ് സമ്മാനിച്ചത്. ശിവം ദുബെയുടെ (22 പന്തില്‍ 33) പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. സഞ്ജു സാംസണ്‍ 21 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സെടുത്ത് മടങ്ങി.

INDIA BEAT PAKISTAN BY 5 WICKETS INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP DUBAI INTERNATIONAL STADIUM ASIA CUP FINAL
Team India celebrates after winning the Asia Cup cricket final against Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 28, 2025 (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 7:35 AM IST

3 Min Read
ദുബായ്‌: ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇന്ത്യ. ദുബായ് ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച തിലക് വർമ്മയുടെ (69) തകർപ്പൻ അർധ സെഞ്ചുറിയും കുൽദീപ് യാദവിൻ്റെ നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന്‍ 19 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ പുറത്താവുകയായിരുന്നു. കുല്‍ദീപ് യാദവിൻ്റെ ബോളിങ്ങിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടമായിരുന്നു.

19.1 ഓവറില്‍ 146 റണ്‍സ് മാത്രമേ പാകിസ്ഥാന് നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 38 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സെടുത്ത സാഹിബ്‌സാദ ഫര്‍ഹാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടോപ്‌ സ്‌കോറര്‍. ഫഖര്‍ സമാന്‍ 35 പന്തില്‍ 46 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങില്‍ ഇന്ത്യ 19.4 ഓവറില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടത്തില്‍ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. തിലക് വര്‍മയുടെ (53 പന്തില്‍ 69) പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യാ കപ്പ് സമ്മാനിച്ചത്. ശിവം ദുബെയുടെ (22 പന്തില്‍ 33) പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. സഞ്ജു സാംസണ്‍ 21 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സെടുത്ത് മടങ്ങി.

146 ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കെ പരമാവധി ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഏഴ്‌ ഓവറിൽ 40ൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ഓവറിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. അവസാന രണ്ട് ഓവറില്‍ 17 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്.

പാക് പേസര്‍ ഫഹീം അഷ്‌റഫിൻ്റെ നാലാം പന്തിലാണ് ദുബെയുടെ ബാറ്റിൽ ബൗണ്ടറി കടന്നത്. അവസാന പന്തിൽ ദുബെ പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു. ലോങ് ഓഫില്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയുടെ ക്യാച്ചിൽ ദുബെ ക്രീസ് വിടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വീതം സിക്‌സും ഫോറും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ദുബെയുടെ ഇന്നിങ്സ്. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ റിങ്കു സിങ് നേരിട്ട സ്‌കോർ, അവസാന ഓവറില്‍ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടത് 10 റണ്‍സ് എന്നതായിരുന്നു. ഹാരിസ് റൗഫിൻ്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ തിലക് രണ്ട് റണ്‍ ഓടിയെടുത്തു. രണ്ടാം പന്തില്‍ സിക്‌സ്. പിന്നീട് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടത് നാല് പന്തില്‍ രണ്ട് റണ്‍സ് മാത്രം. മൂന്നാം പന്തില്‍ ഒരു റണ്‍. നാലാം പന്ത് നേരിട്ട റിങ്കു സിങ് ബൗണ്ടറി നേടി വിജയമാഘോഷിച്ചു.

തുടക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കനത്ത ഫീൽഡിങ്ങിൽ 20 റണ്‍സിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് സഞ്ജു - തിലക് കോംബോയിൽ 57 റണ്‍സിൽ എത്തി. എന്നാല്‍ റണ്‍സ് കൂട്ടാനുള്ള സഞ്ജുവിൻ്റെ ശ്രമം പാളി. അബ്രാര്‍ അഹമ്മദിനെതിരെ ബോളിൽ ബൗണ്ടറി ലക്ഷ്യമിട്ട ശ്രമം ഫര്‍ഹാന് ക്യാച്ചായി. ഒരു സിക്‌സും രണ്ട് ഫോറും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. ഇതോടെ 12.2 ഓവറില്‍ നാലിന് 77 എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ. ശേഷം ദുബെ ക്രീസിലെത്തിയതോടെ കളി മാറി. വേഗത്തില്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയ താരം തിലകിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

സഞ്ജു സാംസൻ്റെ അവിശ്വസനീയ ക്യാച്ച്: 2024 ടി20 ലോകകപ്പ്, 2025 ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി കിരീടങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് 2025 കിരീടവും നേടുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഫൈനലില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്നു സഞ്ജു സാംസണ്‍. മത്സരത്തിലൊന്നാകെ രണ്ട് ക്യാച്ചുകളാണ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയത്. അതില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ അഗയെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ചാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

ഹുസൈന്‍ താലാത്തിനെ (1) അക്‌സര്‍ പട്ടേലിൻ്റെ പന്തില്‍ സഞ്ജു ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 16ആം ഓവറിൻ്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ അഗയെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ച് ഗംഭീരമായിരുന്നു. കുല്‍ദീപിനെതിരെ അഗ കൂറ്റനടിക്ക് ശ്രമിച്ചതാണ് സഞ്ജു പറന്ന് പിടിച്ചത്. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പൊന്തിയ പന്തിന് പിന്നാലെ ഓടി, മുഴുനീളെ ഡൈവിങ്ങിലൂടെ പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു.

