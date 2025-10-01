ഏഷ്യാ കപ്പ് വിവാദ നായകന്: പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് മേധാവി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി ആരാണ്?
മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയില് നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ നിലപാട് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
Published : October 1, 2025 at 3:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂര്ണമെന്റ് ദുബായില് വളരെ നാടകീയമായാണ് അവസാനിച്ചത്. കലാശപ്പോരില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ തകര്പ്പന് വിജയം നേടിയെങ്കിലും, എസിസി ചെയർമാനായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയില് നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ നിലപാട് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) പ്രസിഡന്റാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ട്രോഫി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്ത്യ കിരീടധാരണം ആഘോഷിച്ച് സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിനെതിരെ 'യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന' ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ ടീമിന്റെ നടപടയെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു
മൊഹ്സിൻ നഖ്വി ആരാണ്?
1978 ഒക്ടോബർ 28 ന് പഞ്ചാബിലെ ലാഹോറിലാണ് നഖ്വി ജനിച്ചത്. ജാങ്ങിൽ പൂർവ്വിക വേരുകളുള്ള ഒരു പഞ്ചാബി സയ്യിദ് കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അനാഥനായതിനെത്തുടർന്ന് മാതൃസഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. ക്രസന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളില് നിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ നഖ്വി ലാഹോറിലെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഒഹായോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് ജേണലിസം ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി.
സിഎൻഎൻ പ്രൊഡ്യൂസറായി കരിയർ ആരംഭിച്ച നഖ്വി, തുടർന്ന് സിറ്റി മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയും മാധ്യമ വ്യവസായത്തിൽ സ്വാധീനം നേടുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പിപിപി) നേതാവ് ആസിഫ് അലി സർദാരിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലീം ലീഗ്-നവാസ് (പിഎംഎൽ-എൻ) നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് നഖ്വിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഉയർച്ചയുണ്ടായത്. 2023 ൽ ഹംസ ഷെഹ്ബാസ് അദ്ദേഹത്തെ പഞ്ചാബ് കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. 2024 മുതല് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയാണ്.
2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ നഖ്വി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു. വെറും രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം, ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഷമ്മി സിൽവയുടെ പിൻഗാമിയായി അദ്ദേഹം എസിസി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിസിബി മേധാവി എന്ന നിലയിൽ, ഹൈബ്രിഡ് മാതൃകയിൽ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിനും 2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനും നഖ്വി മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി വിവാദം
ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചതിനു ശേഷം, നഖ്വിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിക്കുകയും എമിറേറ്റ്സ് ബോർഡ് ഡയറക്ടർ തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിലപാടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ടീം മാറാതിരുന്നതോടെ നഖ്വി ട്രോഫിയുമായി കളം വിട്ടു. പിന്നാലെ ട്രോഫിയില്ലാതെ ഇന്ത്യ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഹസ്തദാനങ്ങളും പൊതു ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുക എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വേദിയിലേക്ക് കയറേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടർന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനും ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.